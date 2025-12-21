Бомбардировщик B-52H несет на борту различные типы вооружения, тогда как российский самолет – преимущественно ракеты Х-55.

Стратегический бомбардировщик Соединенных Штатов Америки B-52 и самолет Ту-160 страны-оккупанта России называют самыми мощными ядерными бомбардировщиками в мире.

Один из них полагается на скорость, другой – на ракеты дальнего радиуса действия. Ресурс Wion сравнил ключевые характеристики этих самолетов – от дальности полета до вооружения.

Скорость бомбардировщиков

Ту-160, который оккупанты задействуют в войне против Украины, способен развивать максимальную скорость 2,05 Маха, что составляет примерно 2220 километров в час. Поэтому он может быстро преодолевать большие расстояния.

В свою очередь, американский B-52 работает на дозвуковой скорости, его максимум – 0,86 Маха, что составляет примерно 1010 километров в час.

Отмечается, что российский самолет имеет крылья с переменным углом наклона. Это позволяет ему переходить от скорости 2 Маха до дозвукового крейсерского режима для потребления меньшего количества топлива.

Дальность полета

Вражеский Ту-160 без дозаправки может пролететь 12 300 километров. В то же время американский B-52H может преодолевать большее расстояние без дозаправки – более 14 000 километров, хотя такие операции требуют стратегического планирования.

"Дозаправка B-52 в воздухе расширяет дальность полета на неограниченное расстояние, сохраняя превосходную способность к глобальному охвату", – добавляют авторы.

Максимальная грузоподъемность

Ту-160 страны-оккупанта России несет максимальную боезапасную нагрузку на уровне 40 000 килограммов. Она распределяется между двумя внутренними вращающимися пусковыми установками.

Американский B-52H несет 31 750 тысяч килограммов внутренней нагрузки плюс 16 300 кг внешней нагрузки, что больше возможностей конкурента. Оба самолета могут нести ядерное и обычное оружие.

Ракетное вооружение

Российский Ту-160 несет 12 крылатых ракет семейства Х-55, которые могут нести ядерную боеголовку. Зато B-52H несет 20 крылатых ракет воздушного базирования AGM-86B, оснащенных 200-килотонными термоядерными боеголовками W80-1. Они могут достигать дальности 2500 километров с расстояния безопасной дистанции.

Рабочая высота

Ту-160 страны-агрессора достигает максимальной высоты в 16 000 метров, что позволяет избегать большинство средств противовоздушной обороны.

B-52H действует на подобной высоте – 15 240 метров. Полеты в разреженном воздухе на экстремальных высотах уменьшают расход топлива, увеличивая выносливость и увеличивая дальность полета, добавляют авторы.

Радиолокационная заметность

Радиолокационная заметность российского бомбардировщика составляет примерно 15 квадратных метров. Такой показатель позволяет обнаруживать его на больших расстояниях, чем B-52 (100 кв.м.). Однако его заметность компенсирует скорость.

Способность к дистанционному поражению

По этому аспекту стратегическое преимущество за бомбардировщиком B-52. Американский самолет специализируется на дистанционном применении ракет, тогда как российский Ту-160 полагается в первую очередь на скорость и высоту.

"Модернизация двигателя Rolls-Royce F130 B-52 уменьшает расход топлива на 20 процентов, улучшая способность к дистанционному поражению", – пишет ресурс.

Интеграция вооружения

Бомбардировщик B-52H несет на борту различные типы вооружения, включая 20 крылатых ракет AGM-86B. Также он может нести обычные гравитационные бомбы, крылатые ракеты AGM-158 JASSM и альтернативные роторные пусковые установки. Модульная интеграция вооружения B-52 позволяет быстро адаптироваться к новым угрозам.

В то же время Ту-160 оккупационных войск РФ сосредотачивается на использовании тяжелых крылатых ракет – преимущественно Х-55.

Живучесть самолетов

Стратегия российского бомбардировщика Ту-160 базируется на достижении скорости 2 Маха, что позволяет быстро проникать к цели, избегая противовоздушной обороны другой стороны.

При этом доктрина B-52 делает упор на использовании ракет дистанционного поражения, что позволяет избежать проникновения в защищенное воздушное пространство. И оба подхода являются эффективными стратегиями ядерного сдерживания, считают авторы.

Ядерное сдерживание

Большая дальность и способность к удару на расстоянии бомбардировщика B-52 обеспечивают надежную способность к возмездию во всем мире. Преимущество российского Ту-160 заключается в сверхзвуковой скорости.

"Оба бомбардировщика остаются действенными платформами ядерного сдерживания в современной стратегической среде", – констатирует ресурс.

Ранее мы рассказывали о том, что в США заметили бомбардировщик B-52 с новой ядерной крылатой ракетой. Разработка должна стать заменой для устаревших запасов ракет с ядерной боевой частью ALCM версии B.

