Эксперты развенчали миф о необходимости 8 часов сна: сколько нужно спать на самом деле

Избыток сна также вреден для здоровья, как и постоянный недосып.

Ученые определили "золотую ось" часов сна - оказывается здоровому взрослому человеку достаточно спать от 6 часов 24 минут до 7 часов 48 минут. Сон меньше или больше этого количества часов связан с более быстрым старением мозга и внутренних органов, а также с более высоким риском заболеваний. Об этом в колонке для The Washington Post пишет профессор эволюционной биологии человека в Гарвардском университете Дэниел Э. Либерман.

Они пишет, что недавно эксперты развенчали миф о необходимости 8 часов сна, подкрепив слова исследованием. А в новой научной статье, опубликованной в журнале Nature, говорится, что и 6,5 часов сна - вполне достаточно.

Исследователи изучили данные сотен тысяч людей, которые самостоятельно сообщали о своих привычках сна. Помимо изучения медицинских записей этих участников, исследователи использовали сложные методы анализа образцов тканей их органов, чтобы оценить, как они стареют. Они обнаружили, что недостаток или избыток сна связаны с повреждением всего организма, от мозга до сердца и кишечника. Повреждение тканей по всему телу, предположительно, объясняет, почему недостаток или избыток сна приводит к более быстрому старению и более ранней смерти.

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Однако автор описывает и недостатки исследования. В частности, что такой метод не позволяет отличить причину от следствия. "Поскольку люди, которые плохо себя чувствуют, часто спят больше, возможно, что более 8 часов сна были ошибочно отнесены к вредным", - пишет он.

При всем этом исследование, по его мнению, существенно дополняет доказательства пользы для здоровья от достаточного количества сна. Возможно, пишет он, осознание того, что недостаток сна ускоряет старение, послужит "тревожным сигналом для тех, кто недосыпает, и заставит их ложиться спать раньше". А люди, склонные к пересыпанию, начнут заводить будильники, чтобы вставать раньше.

Сколько часов сна нужно спать в разном возрасте

Напомним, что потребность в сне значительно меняется с возрастом - по мере взросления она постепенно уменьшается, однако значение ночного отдыха не становится меньше. К примеру, считается, что взрослому нужно не меньше 7 часов сна, что вполне корелируется с исследованием выше. Также необходимое количество сна зависит от образа жизни, уровня стресса и состояния здоровья.

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