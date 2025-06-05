J-35 является новым китайским многоцелевым истребителем пятого поколения.

Сообщения, которые циркулируют в сети X, свидетельствуют о том, что Китай начал поставки сразу нескольких версий своего истребителя пятого поколения J-35 с технологией малозаметности. Об этом пишет Bulgarian Military.

Наземная версия самолета создана для Воздушных сил Китайской Народной Республики. Эта модификация имеет одно носовое колесо.

Палубная версия самолета предназначена для Военно-морских сил КНР. Она оснащена складными крыльями и специальным крюком для посадки на авианосец.

Видео дня

Обе версии самолета являются дальнейшим развитием демонстрационного образца FC-31, который впервые поднялся в небо в 2012 году. Вероятно, J-35 оснащаются двумя китайскими двигателями нового типа, например, WS-13E.

По мнению специалистов, малозаметность J-35 в сумме с его многофункциональностью усилят способность КНР к проекции силы, особенно в спорных морских регионах.

Боевая авиация Китая - главное

Даже это историческое событие (если оно действительно имело место) меркнет на фоне двух других, в именно - начала испытаний новых китайских самолетов J-36 и J-50.

Некоторые из наблюдателей относят их к истребителям шестого поколения. Таким образом, Китай может стать первым в мире, кто получит такие самолеты.

Напомним, недавно в сеть выложили первые фото J-36 спереди. Как оказалось, самолет имеет еще более экстравагантный внешний вид, чем предполагалось.

Стоит также сказать, что Китай давно имеет на вооружении истребитель пятого поколения. Речь о Chengdu J-20, который иногда называют "Черный орел". На одном из видео его можно видеть в так называемом "режиме зверя".

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