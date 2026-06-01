Сколько нужно спать, чтобы защитить мозг от слабоумия: точная цифра от врача-сомнолога

Все мы знаем, как тяжело дается день после плохой ночи, когда все валится из рук, голова не соображает, а раздражение растет с каждой минутой.

Никто не чувствует себя наилучшим образом после ночи плохого сна. Когда вы просыпаетесь уставшим, высока вероятность, что вы будете более раздражительным, чем обычно. Концентрировать внимание становится труднее, и у вас может уйти в три раза больше времени на выполнение задач, с которыми вы легко справились бы, если бы больше отдохнули.

Учитывая, что даже одна ночь плохого сна может испортить вам настроение и когнитивные способности, представьте, что постоянный недосып может сделать с вашим мозгом. Легко недооценить важность ночного отдыха, но регулярное получение достаточного количества сна имеет решающее значение для хорошего старения, пишет Parade.

Недостаток сна увеличивает риск развития депрессии, а также гипертонии и негативно влияет на здоровье иммунной системы.

Если вы постоянно не высыпаетесь, это также увеличивает риск развития деменции – состояния здоровья, от которого страдают миллионы жителей в США. По данным Национальных институтов здравоохранения, исследователи оценивают, что у 42% американцев старше 55 лет со временем разовьется деменция.

Хотя предотвращение деменции не находится полностью под нашим контролем, существуют способы, с помощью которых можно значительно снизить свой риск. Постоянный полноценный сон – один из особенно мощных способов сделать именно это.

Почему достаточный сон имеет решающее значение для здоровья мозга

"Сон – это жизненно важный восстановительный процесс для мозга", – объяснил доктор Джошуа Роланд, доктор медицины, член Американской академии медицины сна, сомнолог и медицинский директор компании Dreem Health. Он подчеркнул в комментарии СМИ, что именно во время сна мозг консолидирует воспоминания, регулирует настроение и когнитивные функции, а также очищается от метаболических отходов, которые накапливаются в течение дня.

Недостаток ночного отдыха действительно может быть губительным для здоровья мозга. "Один из самых важных моментов заключается в том, что недостаточный сон может ухудшить способность мозга очищаться от таких белков, как бета-амилоид и тау-белок, которые связаны с болезнью Альцгеймера", – заявил доктор Роланд.

Согласно статье, опубликованной в журнале Basic and Clinical Neuroscience, хроническое лишение сна может увеличить концентрацию тау-белка (который связан с болезнью Альцгеймера) в мозге до 50%. "Хотя сам по себе сон не определяет, разовьется ли у кого-то деменция, долгосрочный плохой сон все чаще признается значимым фактором риска", – предупредил доктор Роланд.

Сколько сна вам нужно получать каждую ночь, чтобы снизить риск деменции

Если вы хотите активно снизить риск развития деменции, доктор Роланд рекомендует стремиться спать не менее семи часов каждую ночь – именно это количество подтверждено научными исследованиями. Интересно, что сон более девяти часов в сутки связан с повышением риска деменции на 63%; получение от семи до восьми часов сна за ночь – это как раз та самая "золотая середина", когда речь идет о сне и долгосрочном здоровье мозга.

Доктор Роланд подчеркнул, что важно не только количество сна; его качество также имеет значение. "Кто-то, кто проводит в постели восемь часов, но сталкивается с частыми пробуждениями или нелечеными расстройствами сна, все равно может не получать восстанавливающего сна", – отметил он.

Научное исследование, опубликованное в журнале Sleep, показывает, что фрагментированный сон (просыпания в течение ночи) связан с повышенным риском деменции. Доктор Роланд объяснил, что когда сон прерывается подобным образом, это нарушает циркадный ритм, который играет важнейшую роль в регулировании цикла сна и бодрствования в организме, выработке гормонов, метаболизме и иммунной функции.

"Циркадные нарушения связывают с ухудшением памяти, снижением когнитивных функций и изменениями в мозге, которые могут повысить уязвимость к нейродегенеративным заболеваниям. Мы также знаем, что у многих пациентов с деменцией циркадные нарушения ухудшаются по мере прогрессирования болезни, так что эта связь работает в обоих направлениях", – заявил он.

Одной из распространенных причин фрагментированного сна является апноэ во сне. Поскольку апноэ вызывает прерывистый сон, не удивляет, что люди с апноэ во сне имеют более высокий риск развития деменции.

"Нелеченое апноэ во сне также связано с высоким кровяным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, риском инсульта и воспалениями, все из которых могут влиять на функцию мозга и могут способствовать повышенному риску снижения когнитивных функций и деменции. Обнадеживает то, что апноэ во сне поддается лечению, и борьба с ним может значительно улучшить как качество сна, так и общее состояние здоровья", – подчеркнул доктор Роланд.

Если у вас есть проблемы со сном, которыми вы до сих пор не занимались, считайте это сигналом к пробуждению – без каламбуров. Стоит разобраться в первопричине того, почему вы плохо спите. Фактически, это может стать самым мощным шагом, который вы предпримете для заботы о своем долгосрочном здоровье.

