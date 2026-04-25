Одно средство для мытья холодильника из журнала 1959 года все еще актуально

Способ подходит для чистки холодильника и морозильной камеры.

Обычная кухонная сода, а не агрессивные химикаты, может помочь содержать холодильник свежим и чистым. Как пишет журнал Better Homes & Gardens, в одном из выпусков 1959 года эксперты советовали чистить холодильник именно содой.

Этот совет выдержал испытание временем. По мере развития чистящих средств и инструментов рекомендации обновлялись. Но несколько советов по уборке переходили из номера в номер, не теряя актуальности.

В статье 1959 года под названием "Бесплатная уборка дома" рассказывалось о генеральной уборке холодильника. Согласно статье, для тщательной очистки холодильника и морозильной камеры вам понадобится всего два ингредиента. Просто смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с 1 стаканом горячей воды, почистите внутреннюю часть холодильника, а затем протрите влажной салфеткой. Если вы воспользуетесь этим методом, обязательно вытрите холодильник и морозильную камеру чистым сухим полотенцем, чтобы избежать излишней влаги.

Видео дня

Для удаления более стойких пятен в старинном выпуске журнала советуют оставить дверцу холодильника открытой и дать смеси поработать в течение 10 минут, прежде чем вытереть ее.

Пищевая сода – это полностью натуральное чистящее средство. Она съедобна, биоразлагаема, нетоксична, не содержит консервантов, растворима в воде, не имеет запаха и даже действует как антацид. Ее мягкие абразивные свойства делают ее идеальной для растворения грязи и удаления налета без царапин на поверхностях, что важно для такой дорогостоящей бытовой техники, как холодильник.

Как сода помогает избавиться от неприятных запахов в холодильнике

Напомним, что пищевая сода является эффективным дезодорантом для холодильника. Она нейтрализует запахи с помощью кислотно-щелочной химии. Она буквально взаимодействует з молекулами запаха, чтобы поглотить их.

Важно правильно расположить контейнер с пищевой содой в холодильнике и правильно подобрать ее количество в зависимости от размера холодильника. Чтобы пищевая сода действительно работала, ей нужен поток воздуха.

