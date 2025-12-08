У таких телевизоров есть несколько факторов, которые могут вывести его из строя.

Телевизоры развиваются быстро, и вместе с новыми форматами экранов остаётся чисто прикладной вопрос: сколько же прослужит такой ТВ. Современные OLED-панели дают одну из лучших картинок, но у них есть особенности, которые могут сокращать срок службы по сравнению с классическими LCD-экранами.

Как пишут в BGR, Основные риски связаны не только с самим типом экрана, но и с качеством конкретной модели и надёжностью бренда. Но издание также собрало несколько причин, по которым даже хороший OLED-телевизор может выйти из строя.

OLED и риск выгорания

Этот эффект - самая известная проблема OLED-панелей. Выгорание возникает, когда отдельные пиксели слишком долго светят одинаковым цветом и яркостью, а в OLED каждый пиксель светится сам, и органический слой постепенно "запоминает" нагрузку.

В результате на экране могут оставаться контуры статичных элементов вроде новостных бегущих строк, логотипов каналов или интерфейса игр.

Современные модели устойчивее к выгоранию, чем ранние поколения. RTINGs проводили длительный стресс-тест, оставляя ТВ работать тысячи часов на максимальной яркости. Результаты показали, что выгорание чаще всего провоцируют именно постоянные статичные элементы. При этом важно помнить, что обычный пользователь растянет тысячи часов на годы использования.

Вообщем, выгорание в OLED возможно, если экран подвергается экстремальным условиям. Для тех, кто смотрит телевизор много и долго, лучше включать защитные функции панели, они есть почти в каждом современном OLED и помогают продлить срок службы.

Другие причины, по которым ТВ может выйти из строя

В OLED нет подсветки как у LCD, но сама панель может дать сбой. Кроме того, ломаются и внутренние компоненты, где располагается "мозг" смарт-ТВ. Специалисты сервисов Geek Squad подтвердили BGR, что большинство поломок связаны именно с отказом одной из этих плат.

Гарантия на телевизоры обычно составляет год или два. Исследование Consumer Reports показывало, что в 2019 году около 20% моделей Hisense и Vizio столкнулись с проблемами в первые 5 лет. По Samsung также много пользовательских историй о ранних поломках.

Поэтому если важно быть уверенным в сроке службы, имеет смысл рассмотреть расширенную защиту на 3-5 лет, многие продавцы её предлагают.

Ранее мы рассказывали про 4 функции телевизора, которые нужно обязательно проверить перед покупкой. Телевизор покупается на года, поэтому нужно убедиться, что в нём есть всё необходимое для приятного просмотра.

