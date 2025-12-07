Телевизор покупается на года, поэтому нужно убедиться, что в нём есть всё необходимое для приятного просмотра.

Телевизоры прошли путь от тяжёлых коробок до тонких панелей, которые можно повесить на стену. В итоге выбирать их стало легче по цене, но гораздо сложнее по характеристикам, а телевизор, в отличие от смартфона, покупается надолго, так что важно сразу выбрать то, что прослужит годы.

В Slashgear собрали ключевые вещи, на которые стоит смотреть, чтобы покупка была действительно на года.

Удобная и быстрая смарт-ОС

Первое, что вы видите, когда включаете телевизор, - это интерфейс. Именно операционная система определяет, насколько легко найти нужный фильм, как быстро открываются приложения и насколько логично устроены настройки. Сегодня на рынке несколько крупных систем от Google, Samsung, LG, Apple, Roku, Amazon и Vizio.

Картинка, которая важнее, чем просто 4K

Разрешение давно перестало быть главным параметром, ведь 4K теперь есть и в бюджетных моделях. Разница в картинке скрывается в типе панели и поддержке HDR-форматов. Среди всего разнообразия типов панелей лучшие варианты сегодня - OLED и Mini-LED.

OLED даёт глубокий чёрный цвет, высокую контрастность и яркие цвета за счёт того, что каждый пиксель светится сам. Mini-LED, наоборот, выигрывает в яркости, например, если телевизор стоит в светлой комнате, яркое солнце он переживёт лучше.

Важны и форматы HDR: Dolby Vision или HDR10+ делают картинку более сочной за счёт покадровой регулировки яркости. А если вы смотрите спортивные трансляции, телевизор должен поддерживать HLG - стандарт для прямого эфира.

Производительный процессор и высокая частота обновления

Даже шикарная панель не спасёт, если "мозги" телевизора тормозят. Именно процессор отвечает за отзывчивость интерфейса, скорость переключения между приложениями и работу апскейлинга.

Современные модели всё чаще предлагают 120 Гц, а иногда и 144 Гц, раньше такие частоты были только у игровых мониторов. Высокая герцовка нужна не только геймерам, она делает любые быстрые сцены заметно плавнее. Но для такой нагрузки требуется мощное железо, поэтому процессор - важная часть устройства.

Поддержка современных аудиотехнологий

Звук - это половина впечатлений от просмотра фильма. Современные телевизоры стали заметно лучше звучать, некоторые даже имеют встроенный сабвуфер или саундбар. Но если вы планируете подключать полноценную аудиосистему, убедитесь, что телевизор поддерживает новейшие технологии.

Главная из них - Dolby Atmos, создающая ощущение объёмного звука с привязкой к объектам в кадре. У Samsung есть своя система Object Tracking Sound, которая двигает звук вслед за действием на экране, а LG использует AI Sound Pro, автоматически подстраивающий аудио под тип контента. Плюс обязательно проверьте наличие HDMI eARC для передачи несжатого звука.

Ранее мы рассказывали, что эксперты не советуют покупать новый смарт-телевизор, если у него нет этих портов. Даже самый продвинутый Smart TV теряет половину возможностей, если у него отсутствуют правильные порты.

