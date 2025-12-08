Лучше потратить немного больше, но купить модель с адекватной яркостью, подсветкой, хорошей ОС и звуком, отмечают эксперты.

По данным Consumer Reports, при покупке недорогого смарт-телевизора есть высокий риск наткнуться на модель, которая не оправдает ожиданий – слабое качество изображения, потеря яркости, плохой звук и "тормозящие" Smart-функций встречаются чаще, чем хотелось бы.

Эксперты протестировали сотни бюджетных моделей и выделили шесть, от которых лучше отказаться. Вот они:

– 75-дюймовый 4K-телевизор по бюджетной цене звучит как отличная сделка, но 60 Гц, слабая подсветка, плохие темные сцены и отсутствие поддержки VRR – все это делает его неудачным выбором для фильмов или игр. Vizio V4K65M-0804 – 65-дюймовый 4K-экран с поддержкой HDR на бумаге смотрится неплохо, но на деле у телевизора проблем выше крыши: низкая яркость, слабый контраст, узкие углы обзора и посредственный звук. Тот пример, когда большая диагональ и функции "4K + HDR" на бумаге не означают хорошего качества.

– это устройство страдает от низкого разрешения (всего 720p) слабой контрастности и блеклых цветов. Панель 60 Гц – базовая, для "киношного" опыта и игр почти не пригодна. Smart-платформа хоть и работает, но приложения загружаются медленно, бывают "подвисания". TCL 55S551G – недорогой 55-дюймовый экран может звучать заманчиво, но подводные "камни" скрываются в картинке. Для оптимального изображения нужно сидеть строго по центру экрана: при просмотре под углом контраст и насыщенность резко падают. Посредственный HDR и звук также делают этот телевизор спорным выбором.

Как отмечают эксперты, многие бюджетные смарт-телевизоры зачастую не соответствуют заявленным характеристикам: HDR, 4K-апскейлинг, "умные"-функции могут работать плохо или вовсе не реализованы.

Также производители любят использовать в них удешевленные компоненты – дешевые панели, слабая подсветка, слабенькие процессоры. Все это ведет к низкой контрастности, бледным темным сценам и медленной работе Smart-приложений.

Поэтому, считают авторы, "дешевле" сразу вложиться чуть больше и получить действительно достойный телевизор.

