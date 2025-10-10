Отмечается, что высококачественное мясо нужно готовить иначе.

Мультиварка – это находка, если не хватает времени на приготовление еды, но она не может делать все. Некоторые продукты не подходят для приготовления таким способом.

Издание The Takeout выяснило у шеф-повара Дагана Линна, какое мясо ни в коем случае нельзя готовить в мультиварке, чтобы не разочароваться.

Что категорически нельзя готовить в мультиварке

По его словам, при использовании техники медленного и низкотемпературного приготовления высококачественные куски мяса лучше отложить в сторону.

"Медленное приготовление не подходит для таких кусков, как рибай, стриплойн, филе или вырезка, потому что может высушить их", - сказал шеф-повар.

Одна из главных привлекательных черт высококачественного мяса - нежная и сочная текстура, а мультиварка не позволяет достичь этого.

"Эти куски лучше готовить при высокой температуре, чтобы быстро обжарить мясо, запечатав сок и получив нежное, ароматное блюдо. Я предпочитаю готовить нежные куски говядины высшего качества на плите или гриле", - говорит Линн.

Какое мясо лучше всего класть в мультиварку

"Лучшие куски для медленного приготовления - это лопатка и ребра. Я люблю использовать говяжью лопатку в мультиварке, потому что это универсальный и ароматный кусок говядины, который не требует больших затрат", - объяснил эксперт.

Однако все же следует избегать пересушивания мяса. Чтобы говядина оставалась сочной во время, очень важно выбирать куски с большим количеством жира.

"При покупке говяжьей лопатки следует обращать внимание на ее жирность. Этот жир растает во время приготовления, добавив говядине вкус и сочность", - сказал Линн.

