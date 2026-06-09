Популярная украинская певица раскрыла неожиданную правду о Кузьме Скрябине

Артистка рассказала, как музыканта "хейтила вся страна".

Украинская певица Мила Нитич высказалась о покойном музыканте Кузьме Скрябине (настоящее имя – Андрей Кузьменко), который в свое время был ее наставником.

"Знаете, мы его всегда все знали, как своего пацана, который для всех, и вот будто такой образ у него был. А я знала, что его много моментов в жизни поломали, он непростой путь прошел в 2004 году, когда его хейтила вся страна за то, что он участвовал в предвыборной кампании Януковича. Эта ситуация очень сильно повлияла на него. Он тогда, я знаю, очень жестко сказал раз и навсегда: "Идите на***н вместе со своей политикой, я больше не хочу в том всем участвовать", - вспомнила Нитич, передает telegraf.ua.

Певица добавила, что Кузьма был очень искренним, неподкупным в своих эмоциях и в своих взглядах:

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"В принципе, таким, каким мы его знали, и он был очень любознателен, ему всегда было все интересно".

Что же касается подозрений близких музыканта о подстроенной аварии, в которой он погиб, то об этом Нитич высказалась следующим образом:

"Я не буду сейчас создавать какие-либо конспирологические теории. Не важно, что ты знаешь, важно, что ты можешь доказать. Была ли его смерть не случайной, я не знаю. Никто этого не может знать. Не доведено до сегодняшнего дня, что эту смерть спровоцировали продуманные, прописавшие спецслужбы и так далее. Все что угодно могло произойти".

Напомним, на днях Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка.

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