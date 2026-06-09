10 июня в Киеве заметно потеплеет

В среду, 10 июня, киевлян ждет теплый летний день. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет около +16°, а днем воздух прогреется до +26°. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер слабый, 3-8 м/с. Атмосферное давление в норме, 760-762 мм ртутного столба.
Погода 10 июня
Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +18°, днем +25°, небольшой дождь.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +16°, днем +25°, дождь.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, небольшой дождь.
В Тернополе 10 июня ночью +16°, днем +26°, переменная облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +16°, днем +25°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +17°, днем +27°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +28°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +17°, днем +26°.
В Виннице завтра будет +16°...+24°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Житомире в среду ночью +16°, днем +25°, переменная облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+24°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Черкассах завтра ночью +18°, днем +26°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +26°, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Полтаве - переменная облачность , температура воздуха +19°...+28°, небольшой дождь.
В Одессе 10 июня - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +23°, небольшой дождь.
В Херсоне в среду ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +27°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +26°, переменная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +28°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, переменная облачность, дождь.
В Симферополе в среду будет переменная облачность, +17°...+25°, дождь.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +14°, днем +29°, ночью туман.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +30°, ночью туман.