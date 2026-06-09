Как отсканировать QR-код с экрана своего смартфона: это удивительно просто

Если QR-код уже находится на экране телефона, не нужно искать второй смартфон или сторонние приложения.

QR-коды давно стали привычным инструментом для быстрого перехода по ссылкам, оплаты и обмена данными. Но у многих пользователей возникает вопрос: что делать, если QR-код уже открыт на экране смартфона и считать его другим устройством нет возможности?

Оказывается, сделать это намного проще, чем кажется, рассказали в BGR.

Самый простой способ – сохранить QR-код на телефоне в формате картинки. Например, вы можете просто сделать скриншот экрана с ним.

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На iPhone достаточно открыть скриншот в "Фото" и нажать или удержать палец на QR-коде – система автоматически распознает его и предложит перейти по ссылке или открыть содержимое.

На Android-устройствах чаще всего используется Google Lens или встроенная функция анализа изображения в галерее. Пользователю достаточно открыть скриншот и нажать на значок Lens – после этого появится расшифрованная ссылка или действие, заложенное в QR-коде.

В современных устройствах Android также доступна функция Circle to Search. Она позволяет обвести QR-код прямо на экране, после чего система сразу распознает его содержимое.

Также на некоторых Android-фонах есть предустановленное приложение для QR- и штрихкодов. К примеру, на Xiaomi и Poco оно называется "Сканер".

Если стандартные инструменты по какой-то не срабатывают, пользователи могут скачать в магазине приложений Android и iPhone сторонние сканеры, умеющие работать с изображениями. В них достаточно выбрать картинку с кодом из памяти гаджета и нажать на ссылку.

Таким образом, если QR-код уже находится на экране смартфона, не нужно искать второй девайс или отдельный сканер. Достаточно сделать скриншот и использовать встроенные возможности iPhone / Android – это самый быстрый и удобный способ получить нужную информацию.

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