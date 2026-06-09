Раньше тут были толпы туристов: как выглядит популярный курорт в Крыму под оккупацией РФ

Местные жители жалуются в соцсетях, что разрытая дорога у моря не дает людям нормально подойти к морю.

Многие некогда популярные украинские курорты во время оккупации Россией начали становиться безлюдными. Сейчас также трудно узнать Коктебель в Крыму, который до аннексии полуострова был очень популярным курортом.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", в Коктебеле российские власти уже два года ремонтируют набережную у Черного моря. Однако ремонт больше стоит, чем продвигается.

Теперь набережная заполнена стройматериалами. Местные жители жалуются в соцсетях, что разрытая дорога у моря не дает людям нормально подойти к морю.

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Напомним, что Коктебель является курортным поселком на юго-востоке Крыма. Он расположен у подножия вулканического массива Карадаг и входит в район Феодосии.

Как изменился поселок Урзуф в оккупации

Ранее российские Telegram-каналы показали, как сейчас выглядит поселок Урзуф в Азовском море. Во время оккупации россиянами он постепенно превращается в руины.

Даже в хорошую погоду на пляже не так уж много людей. За территорией пляжей почти не ухаживают.

Как писал "Телеграф", местные жители одна из местных баз отдыха установила стоимость суточной аренды жилья от 2500 рублей, что составляет более 1800 грн. При этом жилье расположено не на береговой линии, а в 10-15 минутах ходьбы от моря.

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