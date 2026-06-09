Гены, устойчивые к антибиотикам, распространяются через Мировой океан, - исследование

Больше всего таких генов находят вблизи судоходных маршрутов.

Даже в самых отдаленных уголках океана исследователи нашли гены, устойчивые к антибиотикам, сообщает Reuters.

Итальянский проект SeA Care проанализировал образцы морской воды, взятые по всему миру. Подобные гены присутствуют в нескольких океанических бассейнах, в том числе в отдаленных водах. При этом более высокие концентрации были зафиксированы вблизи оживленных судоходных маршрутов и густонаселенных прибрежных районов.

Исследования показывают, что океаны выступают в качестве глобального резервуара. Он накапливает загрязнения, исходящие с суши. По словам ученых, исследование показывает, что генетические следы использования антибиотиков переносятся из городских стоков на большие расстояния от источников загрязнения. Это может способствовать распространению этих генетических следов среди изолированных сообществ.

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Во время исследования в водах открытого океана и в изолированных регионах также был выявлен микропластик, химические вещества PFAS ("вечные химические вещества") и следы генетического материала вируса SARS-CoV-2. Все это дополнительно доказывает, что загрязняющие вещества, попадающие в окружающую среду, перераспределяются по всему миру через водные, продовольственные и климатические системы.

Устойчивость к антибиотикам - больше новостей

Напомним, что в древнем леднике ученые недавно обнаружили бактерию, на которую не могут подействовать многие из современных антибиотиков. Бактерию нашли на глубине, которая соотвествует возрасту льда в 5 тысяч лет. Она может выживать в супер-холодных условиях. И это, считают ученые, позволяет ей сопротивлятся и действию лекарств.

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