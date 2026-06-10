FPV-дроны меняют правила: американский эксперт призывает к эвакуации флота

США следует отказаться от размещения новой критически важной морской инфраструктуры в приграничных районах и постепенно переносить часть кораблей, командных структур и производственных мощностей в более защищенные регионы страны, считает аналитик Forbes.

Украинские удары FPV-дронами по российским военным объектам заставили американских экспертов пересмотреть представления о безопасности инфраструктуры ВМС США. По мнению старшего обозревателя Forbes Крейга Хупера, военно-морские базы и промышленные объекты, расположенные менее чем в 100 милях (около 160 км) от государственной границы, больше нельзя считать защищенными.

Автор отмечает, что недавние атаки украинских FPV-дронов на российскую военно-морскую инфраструктуру, включая объекты в Кронштадте, продемонстрировали возможности относительно дешевых и массовых беспилотников поражать важные цели даже вдали от линии фронта.

Особое внимание Хупер уделяет базе ВМС США в Сан-Диего, расположенной примерно в 18 км от границы с Мексикой. По его словам, там сосредоточено крупнейшее в Тихоокеанском регионе соединение американского флота, включая авианосцы и десятки других кораблей.

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Автор пишет, что подобное расположение создает так называемую "насыщенную целями среду", поскольку даже простые FPV-дроны способны преодолевать подобные расстояния за считанные минуты.

В качестве дополнительного аргумента он приводит данные Пограничной службы США, согласно которым во второй половине 2024 года возле южной границы было зафиксировано около 27 тысяч беспилотников, действовавших на малых высотах.

По мнению Хупера, США следует отказаться от размещения новой критически важной морской инфраструктуры в приграничных районах и постепенно переносить часть кораблей, командных структур и производственных мощностей в более защищенные регионы страны.

Он также считает необходимым усилить пассивную защиту уже существующих объектов. Среди возможных мер называются укрытия для кораблей, системы водяного орошения, защитные сети и другие инженерные решения, способные снизить последствия атак беспилотников.

При этом обозреватель признает, что внедрение активных средств противодействия дронам возле крупных городов может столкнуться с серьезными ограничениями из-за гражданской авиации, экологических требований и потенциальных рисков для населения.

В материале подчеркивается, что опыт Украины показывает: FPV-дроны перестали быть экзотическим оружием и превратились в реальную угрозу для стратегических объектов. Поэтому, считает Хупер, американским военным необходимо принимать решения уже сейчас, а не ждать появления подобных атак на собственной территории.

"Украина показывает, что FPV-дроны больше не являются экзотической и удаленной угрозой", – пишет Крейг Хупер.

В то же время изложенная в публикации позиция является авторской оценкой обозревателя Forbes и не отражает официальную позицию Министерства обороны США или ВМС США.

Атака украинских дронов по Кронштадту

Напомним, ночью 6 июня украинские дроны ударили по арсеналам Военно-морского флота (ВМФ) РФ и базе в Кронштадте, а также по нефтебазе на Кубани, сообщил президент Владимир Зеленский. Таким образом дешевые беспилотники преодолели расстояние около 1000 км до региона Петербурга – до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. "А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров в Краснодарский регион и ударили по нефтебазе", – отметил президент.

Как говорится в сообщении СБУ, удары были нанесены по 15-му арсеналу военно-морского флота (ВМФ) РФ в Ленинградской области, Кронштадтской военно-морской базе и нефтебазе "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае. В местах прилетов были зафиксированы взрывы и пожары.

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