'Флеш' предупредил о новых настройках российских 'Молний': в чем опасность

Главной особенностью этих дронов считается их низкая стоимость и возможность массового производства.

Российские войска начали применять ударные беспилотники типа "Молния" на новых видеочастотах, которые большинство используемых детекторов либо вообще не фиксируют, либо обнаруживают с большими трудностями. Об этом сообщил специалист по военным технологиям и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Внимание, фронтам! Противник начал использовать на "Молниях" диапазон видео частот 4,1–4,5 ГГц (4,3–4,5 ГГц). Большинство детекторов не видят эти частоты, или видят плохо. Предупреждаю, чтоб доверие к детектору не стоило вам жизни", – написал он в своем Telegram-канале.

Речь идет о российских ударных беспилотниках самолетного типа "Молния", которые активно используются для атак как по позициям украинских военных, так и по прифронтовым городам. В частности, ранее сообщалось об их применении в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

Видео дня

Главной особенностью этих дронов считается их низкая стоимость и возможность массового производства. По открытым данным, себестоимость одного такого аппарата оценивается примерно в 300 долларов.

Конструкция "Молнии" максимально упрощена: она изготавливается из фанеры, пенопласта, легких металлических элементов и комплектуется доступной коммерческой электроникой китайского производства.

Беспилотник способен нести от 3 до 5 килограммов взрывчатого вещества. В качестве боевой части, как правило, используются инженерный кумулятивный заряд КЗ-6 или противотанковая мина ТМ-62. Дальность полета таких аппаратов составляет около 40–50 километров, а скорость достигает 80–120 км/ч.

Известно о существовании нескольких модификаций этих дронов. К первому поколению относится одномоторная "Молния-1", тогда как более поздняя "Молния-2" получила усовершенствованную аэродинамическую конструкцию и два двигателя.

Дроны меняют привычный ход войны

Как говорится в репортаже The Telegraph, дешевые дроны стремительно убивают эпоху танков, поэтому НАТО спешно пересматривает подход к будущей войне с Россией. Масштабные учения НАТО "Северная звезда", которые прошли в восточной части Финляндии недалеко от границы с Россией, стали демонстрацией того, как быстро меняется современная война.

Ранее военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман сообщил, что логика ведения войны в окопах уходит в прошлое, потому что дроны все меняют. Новейшие дроны дают лучший и более быстрый результат на поле боя, чем ведение боев в окопах.

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