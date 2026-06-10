Магнитные бури 10 июня: как изменится ситуация сегодня (график)

Корональный выброс массы, который произошел на Солнце всего несколько дней назад, уже миновал нашу планету.

С понедельника на Земле фиксировали магнитную бурю, однако сегодня ситуация должна нормализоваться. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, 6 июня на Солнце произошел корональный выброс массы, который и стал причиной недавней магнитной бури.

По прогнозу, сегодня этот выброс уже не будет влиять на нашу планету. Ожидается, что геомагнитные условия останутся преимущественно спокойными - магнитной бури не будет.

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На данный мопент есть небольшая вероятность слабого шторма 12 июня, однако этот прогноз еще требует уточнения.

Астронавты на космической станции видят 16 восходов солнца в сутки - что известно

Экипаж Международной космической станции наблюдает до 16 восходов и 16 закатов Солнца за сутки. Это связано с тем, что МКС летит на высоте около 400 километров со скоростью почти 28 тысяч км/ч и совершает полный оборот вокруг Земли примерно каждые 90 минут.

Однако это не означает, что астронавты живут в режиме 16 коротких дней. Время на станции организовано по обычному 24-часовому графику: работа, отдых, тренировки и сон проходят по Всемирному координированному времени (UTC). Для поддержания биологических ритмов на МКС используется специальное освещение, имитирующее смену дня и ночи. Поэтому многочисленные восходы за иллюминатором остаются лишь впечатляющим космическим зрелищем, а не ориентиром для распорядка дня экипажа.

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