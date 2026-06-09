Самое дорогое парковочное место в мире стоит 1,3 млн долларов: где оно находится

Площадь этого парковочного места составляет 12,5 квадратных метра.

Самое дорогое парковочное место в мире обошлось владельцу в 1,3 миллиона долларов. В Supercar Blondie рассказали, почему кто-то выложил за него столько денег.

Отмечается, что это парковочное место находится в Гонконге и было одним из нескольких, выставленных на продажу возле элитного жилого комплекса Mount Nicholson. Этот комплекс расположен с видом на бухту Виктория и включает в себя одни из самых дорогих домов во всей Азии.

Площадь этого парковочного места в Гонконге составляет 12,5 квадратных метра. Оно побило предыдущий мировой рекорд самого дорогого парковочного места, которое обошлось владельцу в 980 000 долларов.

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В издании отметили, что в Гонконге до сих пор можно встретить в продаже очень дорогие парковочные места, что говорит о том, что на них есть спрос. Вероятно, это связано с дефицитом парковочных мест, с которым сталкиваются жители многих развитых стран Азии.

Продажа самого дорогого парковочного места в мире

Напомним, что это парковочное место в Гонконге продали за рекордные 1,3 миллиона долларов в 2021 году на гонконгском рынке недвижимости.

В 2021 году аренда дома в самом престижном районе Гонконга составляла 210 тысяч долларов в месяц.

Гонконг много лет подряд находится на первых ступеньках мировых рейтингов самых дорогих мест для жизни.

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