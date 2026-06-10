Желтые, синие, коричневые: что означают разноцветные полосы на авиационных ракетах

Такая система соответствует единому военному стандарту – MIL-STD-709D.

Цветные полосы на авиационных ракетах – это не декор и не традиция. Это стандартизированная система безопасности, которую используют более 30 стран НАТО, пишет WION News.

Каждая ракета на борту боевого самолета имеет маркировку, которую наземная команда обязана "прочитать" еще до того, как прикоснется к оружию, объясняют аналитики издания.

Желтая полоса означает: внутри – боевая часть с осколочным наполнением. Полностью активна, полностью опасна. Именно этот маркер заставляет технический персонал на авианосце или авиабазе переходить в режим строгого протокола.

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Коричневая полоса сигнализирует о работающем ракетном двигателе или низкофугасном топливе. Проще говоря – эта ракета умеет летать сама. Маркировка предотвращает случайное возгорание во время загрузки или транспортировки.

Синяя полоса – полная противоположность. Никаких взрывчатых веществ, никакого топлива. Это учебный манекен, на котором тренируют пилотов и наземные экипажи без какого-либо риска.

Когда на ракете одновременно есть желтая и коричневая полосы – оружие полностью боевое: и боевая часть, и двигатель активны. Именно так выглядит ракета "воздух-воздух", готовая к применению.

Как отмечается, вся эта система подчиняется единому военному стандарту – MIL-STD-709D. Он действует в армиях более чем 30 союзных государств и существенно снижает риск человеческой ошибки при быстрой перезарядке на современных авиабазах.

Возможно ли вооружить украинские истребители

Аналитики Defence Express отмечают, что техническая интеграция ракеты с украинскими Mirage 2000-5 является реалистичной, ведь эти истребители уже используют базовую версию MICA, а новая модификация сохранила те же габариты и совместимую инфраструктуру. Дополнительное препятствие – первый экспортный контракт на MICA NG уже подписан с Египтом, что фактически исключает Украину из очереди на ближайшую перспективу.

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