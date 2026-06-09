Разбираемся, что значит положить деньги на могилу, а также откуда берутся монеты, которые принесли не вы.

Иногда, посещая кладбище, на могилах можно увидеть не только цветы, но и еду, вещи или другие предметы. Одни оставляют их из любви к усопшему, другие - следуя древним поверьям, третьи - с иными, порой неочевидными мотивами.

Эзотерик объяснила, зачем на могилу кладут монеты и что делать, если вы их там нашли.

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Зачем покойнику кладут деньги на могилу или другие предметы

Как рассказала в комментарии УНИАН эзотерик, таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini, причин, по которым родственники оставляют что-либо на могиле у покойного, может быть несколько.

Есть люди, которые были привязаны к деньгам, и их родственники знают об этом, поэтому могут оставлять на могиле деньги. Кто-то закапывает мобильный телефон, радио или другие вещи, потому что умерший их любил.

Бывает, что покойный человек приходит во сне и указывает на вещь, которая ему нужна. Иногда на могилу приносят тапочки, потому что умершего похоронили в неподходящих туфлях, которые жмут.

"Так же и деньги могут принести, потому что они принадлежали покойному человеку, и в загробном мире они могут ему понадобиться, например, чтобы откупиться от кого-то", - говорит эзотерик.

В такие действия люди вкладывают мифологический смысл (в древнегреческой мифологии перевозчику душ Харону нужно было заплатить монету за перевозку через реку Стикс в подземное царство Аида).

Что означает подклад на могиле - монеты, которые оставили не вы

Если родственники приходят на кладбище и видят, к примеру, две монеты на могиле, или больше, оставленные не ими, то такие деньги трогать нельзя, советует эзотерик. 99% вероятности, что монеты остались после того, как там проводили ритуал, связанный с этой могилой.

Например, когда проводят ритуал на здоровье или сглаз, то ищут могилу, которая совпадает с именем человека, в отношении которого проводится ритуал. Монеты со временем исчезнут сами, каким образом - это вас уже не касается. Если же забрать их себе, то можно набраться негатива:

В магии монеты - это откуп от чего-то, - Если мы чего-то хотим, о чем-то просим, то совершаем символический обмен - отдаем монеты и получаем взамен желаемое. Так же с их помощью можно избавиться от чего-то нежелательного.

По словам эзотерика, когда человеку хотят сделать что-то плохое, то тогда ему могут что-то подложить, заговоренное на порчу. Если на могиле проводили негативный ритуал, и вы видите, что там что-то появилось, то эти вещи лучше просто не трогать - их заберут духи.

Если после такой находки вы сильно испугались, то, выходя с кладбища, можно трижды стукнуть ногами по земле и сказать: "Снимаю. Снимаю. Снимаю". После этого ритуала весь негатив останется на кладбище.

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