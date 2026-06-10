Украина показала, что захватить страну только силой оружия невозможно, - WSJ

В современных войнах мировые сверхдержавы осознали, что не так сильны, как им казалось.

Война в Украине показала, что сверхдержавы обладают не такой уж большой властью, как им казалось, и традиционные завоевательные войны больше невозможны, поскольку современные технологии выравнивают шансы сильных и слабых стран.

Как пишет The Wall Street Journal, несмотря на огромную разницу в военной мощи, Украине удалось переломить ход войны против России, удерживая линию фронта и нанося всё более болезненные удары по центральным районам России.

"Эти события показали, насколько технологические достижения – такие как беспилотники и гораздо более дешевые высокоточные ракеты – выровняли условия игры между малыми государствами и великими державами, которые тратят сотни миллиардов долларов на свои вооруженные силы", - отмечает издание.

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Это сокращение разрыва в силе во всем мире ограничило то, чего можно достичь одной лишь военной мощью.

"Тот тип войны, к которому мы привыкли, тот тип войны, который Россия планировала в Украине – вторжение и оккупация страны – больше немыслим. Войны продолжаются до тех пор, пока у нации есть стойкость и воля к сопротивлению. Завоевать страну, когда её граждане готовы к борьбе, невозможно даже при наличии значительного превосходства в силе, как это было между Россией и Украиной", - отметил министр обороны Италии Гвидо Крозето.

Начальник штаба обороны Нидерландов Онно Эйхельсхайм также подчеркивает, что смена режима в современном мире больше не может быть достигнута только силой оружия.

"Почти невозможно завоевать такие страны, используя все имеющиеся возможности, будь то США против Ирана или Россия против Украины. А если вам не удастся добиться успеха в первые две недели, то вы окажетесь в тупиковой ситуации, из которой очень трудно выйти. Если вы хотите чего-то добиться, вы должны добиться этого очень, очень быстро", - сказал он.

Китай уделяет этому огромное внимание

"До войны на Украине считалось, что Россия обладает второй по силе армией в мире. Теперь и сильнейшие, и вторые по силе армии участвуют в войнах, и эти войны идут не так гладко", – сказал отставной полковник Чжоу Бо.

По его словам, главный вывод для Китая должен заключаться в приглашении российских экспертов для обмена опытом в современной войне с использованием беспилотников.

"Китай является крупнейшим производителем беспилотников, но мы не знаем, как их использовать в военных целях. Только страны, которые применяли беспилотники на поле боя, могут рассказать, насколько они действительно эффективны", - добавил он.

В то же время, отмечает сингапурский учёный Билахари Каусикан, в отличие от Украины, у Тайваня может не быть воли к сопротивлению, поскольку Китай все успешнее подрывает решимость населения сопротивляться возможной будущей военной операции.

"Я говорю своим тайваньским друзьям - что вы извлекли неверный урок из Украины, – сказал Каусикан. – Урок не в том, что демократии помогают другим демократиям. Урок в том, что украинцы помогли себе сами, и другие люди затем были готовы им помочь".

Война в Украине - прогнозы

Как писал УНИАН, американский аналитик после поездки в Украину констатировал, что украинцы устали от войны и разочарованы политикой США, но сохраняют решимость продолжать борьбу и адаптироваться к новым вызовам. По его мнению, несмотря на усталость общества и уменьшение американской поддержки, Украина остается стойкой.

Тем временем бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко не разделяет мнение о завершении горячей фазы войны в Украине до конца этого года. Он считает сомнительным, что Китай будет давить на Россию, чтобы завершить войну.

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