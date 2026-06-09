Гороскоп на неделю по картам Таро: Весам - любовь, Рыбам - исполнение желаний

Овнам советуют не откладывать действия на потом.

Составлен гороскоп на неделю до 14 июня 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Новая неделя обещает множество ярких событий. Главной картой будет "Влюбленные" - символ искренности, важных решений и готовности следовать зову сердца. Сейчас судьба благоволит тем, кто не скрывает своих чувств и подтверждает слова поступками.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Ваша карта Таро на неделю – "Паж Жезлов". Для Овнов "Паж Жезлов" приносит обнадеживающие новости и подтверждает, что вы движетесь в правильном направлении. В начале недели вы можете получить важный знак или информацию, которая укрепит вашу уверенность в выбранном пути. Главное – не откладывать действия на потом. Соединение Венеры и Юпитера 9 июня благоприятно повлияет на отношения с близкими и атмосферу дома. Если вы давно собирались обсудить важный вопрос с любимым человеком или членом семьи, сейчас подходящий момент для откровенного разговора.

Телец

Ваша карта Таро на неделю – "Императрица". Для Тельцов "Императрица" символизирует изобилие, комфорт и приятные возможности. Соединение Венеры, вашей управляющей планеты, с Юпитером поможет привлечь в жизнь что-то действительно хорошее. На этой неделе важно не искать подвох там, где его нет. Вы привыкли сохранять осторожность даже в благоприятные периоды, однако карты советуют расслабиться и позволить себе принять подарки судьбы без лишних сомнений. Особенно удачно будут складываться повседневные дела, связанные с домом, финансами и личным благополучием. Если судьба предлагает вам поддержку, комплимент или интересное предложение, не спешите отмахиваться от этого. Чем больше вы будете доверять происходящему, тем больше приятных сюрпризов сможете заметить.

Близнецы

Ваша карта Таро на неделю – "Шут". Для Близнецов "Шут" говорит о новом этапе и возможности начать все с чистого листа. Новолуние 14 июня в вашем знаке помогает оставить в прошлом то, что давно перестало приносить пользу. После перехода Венеры во Льва вы почувствуете прилив энергии, вдохновения и уверенности в себе. К концу недели появится ощущение внутренней свободы и готовности к новым возможностям. Сейчас особенно важно не цепляться за старые ограничения и сомнения. Карта показывает, что перед вами открывается путь, который может привести к интересным знакомствам, неожиданным решениям и позитивным переменам. Позвольте себе проявить любопытство и выйти за привычные рамки.

Рак

Ваша карта Таро на неделю – "Туз Кубков". Для Раков "Туз Кубков" обещает одну из самых удачных недель года. Соединение Венеры и Юпитера в вашем знаке наполняет жизнь гармонией, радостью и приятными эмоциями. Карта советует не скрывать свои чувства и открыто говорить о том, чего вы хотите. Если давно хотели признаться в чем-то важном или обсудить личный вопрос с близким человеком, 9 июня станет особенно благоприятным днем для такого разговора. Эта энергия также помогает исцелять старые обиды и укреплять отношения, которые действительно важны для вас. Не бойтесь проявлять искренность – именно она может открыть перед вами новые возможности как в любви, так и в дружбе.

Лев

Ваша карта Таро на неделю – "Королева Жезлов". Для Львов "Королева Жезлов" подчеркивает вашу природную харизму и привлекательность. С переходом Венеры в ваш знак вы будете притягивать к себе внимание окружающих гораздо легче обычного. Карта напоминает, что ваша главная сила заключается в искренности. Не пытайтесь подстраиваться под чужие ожидания – чем естественнее вы будете себя вести, тем больше успеха сможете добиться. На этой неделе окружающие будут особенно внимательно прислушиваться к вашим словам и замечать ваши достоинства. Используйте этот период для продвижения своих идей, творчества или личных проектов. Уверенность в себе станет вашим главным преимуществом.

Дева

Ваша карта Таро на неделю – "Туз Пентаклей". Для Дев "Туз Пентаклей" указывает на перспективные возможности в сфере карьеры, финансов или профессионального развития. Новолуние в Близнецах может стать началом важного проекта или нового этапа в работе. Соединение Венеры и Юпитера также поможет укрепить полезные связи и расширить круг общения. Не бойтесь обращаться за поддержкой к тем, кто способен помочь реализовать ваши идеи. Даже небольшие шаги, сделанные сейчас, могут принести ощутимые результаты в будущем. Карта советует внимательно относиться к новым предложениям и не упускать шанс заложить основу для долгосрочного успеха.

Весы

Ваша карта Таро на неделю – "Двойка Кубков". Для Весов "Двойка Кубков" говорит о гармонии, взаимопонимании и укреплении важных отношений. Поскольку Венера является вашей управляющей планетой, события этой недели будут ощущаться особенно ярко. Если вас волнует развитие какого-либо союза, карты советуют не ждать инициативы от другого человека. Искренний разговор и готовность первыми сделать шаг помогут достичь желаемого результата. Эта карта также благоприятствует новым знакомствам и восстановлению отношений, которые по каким-то причинам стали более холодными. Чем больше открытости вы проявите, тем быстрее увидите положительные изменения.

Скорпион

Ваша карта Таро на неделю – "Верховная Жрица". Для Скорпионов "Верховная Жрица" усиливает интуицию и способность видеть скрытые детали. На этой неделе ваши предчувствия могут оказаться точнее любых логических выводов. Соединение Венеры и Юпитера принесет позитивные изменения, даже если пока не все обстоятельства вам ясны. Карта советует доверять своему внутреннему голосу и не игнорировать подсказки интуиции. Вы можете заметить то, что остается незамеченным для других людей, а также быстрее понять истинные мотивы окружающих. Не спешите с выводами, но внимательно наблюдайте за происходящим – вскоре многое станет на свои места.

Стрелец

Ваша карта Таро на неделю – "Колесо Фортуны". Для Стрельцов "Колесо Фортуны" считается знаком благоприятных перемен и счастливых совпадений. Встреча Юпитера, вашей управляющей планеты, с Венерой говорит о том, что обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Особенно заметные события могут произойти в сфере отношений. Будьте открыты к неожиданным поворотам и новым впечатлениям – гибкость сейчас принесет больше пользы, чем стремление все заранее предусмотреть. Иногда самые важные возможности появляются именно тогда, когда вы готовы отказаться от жестких ожиданий и позволить жизни удивить вас.

Козерог

Ваша карта Таро на неделю – "Четверка Пентаклей". Для Козерогов "Четверка Пентаклей" напоминает о необходимости стать немного более открытыми в эмоциональном плане. Вы привыкли держать дистанцию и рассчитывать только на себя, однако на этой неделе ситуация потребует большей искренности. Соединение Венеры и Юпитера поможет наладить отношения с окружающими, если вы будете готовы впустить кого-то ближе в свою жизнь. Иногда доверие оказывается гораздо полезнее, чем постоянный контроль над ситуацией. Позвольте людям увидеть ваши настоящие чувства, и это поможет укрепить важные связи.

Водолей

Ваша карта Таро на неделю – "Звезда". Для Водолеев "Звезда" является символом надежды, вдохновения и веры в лучшее. Новолуние в Близнецах открывает перед вами новые перспективы и помогает взглянуть на будущее более оптимистично. Сейчас важно не бояться ставить перед собой амбициозные цели. Результаты могут прийти не сразу, но ваши усилия обязательно окупятся в дальнейшем. Эта карта напоминает, что большие достижения начинаются с веры в собственные возможности. Если вас вдохновляет какая-то идея или мечта, на этой неделе стоит сделать первый шаг к ее реализации.

Рыбы

Ваша карта Таро на неделю – "Девятка Кубков". Для Рыб "Девятка Кубков" считается одним из самых благоприятных знаков, связанных с удовлетворением, успехом и исполнением желаний. Соединение Венеры и Юпитера запускает период, когда многие сложности останутся позади. На этой неделе вам стоит позволить себе наслаждаться хорошими моментами и проводить больше времени с людьми, рядом с которыми вы чувствуете себя комфортно. Не торопитесь переключаться на новые задачи – сначала оцените все хорошее, что уже есть в вашей жизни. Карта показывает, что сейчас особенно важно испытывать благодарность и замечать результаты своих прошлых усилий, ведь именно они становятся основой для будущих достижений.

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