Африка раскалывается пополам: в Эфиопии земля раздвинулась на 60 см за считанные недели

Ученые наблюдали за тем, как фрагмент континентального шельфа быстро сдвинулся в течение одного сезона.

В период с конца декабря 2024 года по середину марта 2025 года в эфиопском регионе Афар грунт сместился почти на 60 см. И это неожиданно большое движение для одной из важнейших рифтовых зон Земли, пишет Еcoticias.

О том, как раскалывается континент, рассказывается в исследовании, которое опубликовано в журнале Geophysical Journal International. Исследователи рассказали, что обнаружили в Эфиопии магматическую дайку – трещину в земной коре, заполненную магмой. Это важно для понимания природы разлома, поскольку в этом месте возможны толчки, а не плавное движение поверхности. Такие резкие импульсы сотрясают дороги, колодцы и близлежащие населенные пункты.

Афар расположен в уникальном месте, где сходятся Аравийская, Нубийская и Сомалийская плиты. Геологическое общество описывает это место как Y-образную рифтовую систему, где твердая внешняя оболочка Земли растягивается и раскалывается.

Видео дня

Со временем на это месте может образоваться новое море, поскольку тонкий слой суши может опускаться все ниже, и туда хлынет вода из Красного моря и Аденского залива.

Что происходит под землей

Дайка – это трещина с отвесными краями, заполненная магмой (горячей расплавленной породой, которая питает вулканы). В данном случае магма осталась под землей и действовала как клин.

Исследователи обнаружили, что дайка простиралась примерно на 50 километров между двумя вулканическими центрами. По мере того, как магма проникала в трещину, она смещала земную кору вбок и способствовала деформации поверхности на глубину до 60 см.

Иными словами, для изменений в грунте не обязательно было извергать лаву. Часть магмы, вероятно, остыла на месте, добавив свежие породы в земную кору и оставив скрытый шрам, который может стать частью будущего океанического дна.

Это событие уже спровоцировало более 300 землетрясений с магнитудой от 4 до 5,9. Самое сильное из них произошло 14 февраля 2025 года. Разлом в Эфиопии также давал о себе знать в 2015 году и в сентябре 2024 года.

Отдельное исследование, опубликованное в 2025 году в журнале Nature Geoscience под руководством Эммы Дж. Уоттс, показало, что горячий мантийный материал под Афаром неоднороден. Его химический состав указывает на восходящий поток, сформированный вышележащими плитами, что помогает объяснить, почему этот регион остается таким активным в течение длительных периодов времени.

Это не означает, что разрушительное извержение теперь гарантировано. Но данные указывают на то, что система нуждается в более тщательном наблюдении.

Разломы в Африке - больше новостей

Напомним, что в Восточной Африке зафиксировали более масштабный раскол континента, чем считалось ранее. Речь идет о Турканском желобе – части масштабной Восточноафриканской рифтовой долины в Кении и Эфиопии.

Ученые установили, что в центре рифта толщина земной коры составляет всего около 13 км, тогда как за его пределами превышает 35 км. Это свидетельствует об активной фазе так называемого "истончения" – когда кора растягивается и становится слабее.

Добавим, что обычно формирование новых границ тектонических плит не происходит незаметно. Недавно ученые обнаружили четкий признак формирования такого разлома в центральной Замбии. Причем обнаружить его помог горячий источник.

Вас также могут заинтересовать новости: