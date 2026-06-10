10 июня в Украине считается не очень удачным по народным верованиям.

Дата 10 июня считалась не очень счастливой у наших предков - народный праздник сегодня в Украине предупреждает о возможных неприятностях. Верующие могут провести день за молитвой, обратившись к украинскому святому. А на планете в эту дату отмечается очень "вкусное" международное событие.

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Какой сегодня праздник в Украине

Каких-либо государственных мероприятий на эту дату не назначено. Поэтому официально в нашей стране праздник 10 июня не отмечается. Однако про эту дату есть народные украинские верования, о которых мы расскажем далее.

Какой сегодня праздник церковный

По староцерковному стилю 10 июня совершается чествование преподобного Никиты Халкидонского, которого в народе считают покровителем гусей.

Верующим, что в 2023 году перешли на новоюлианский календарь, может быть непонятно, какой сегодня церковный праздник по новому стилю. Им стоит почтить память священномученика Тимофея Прусского и святителя Иоанна Черниговского. Второму молятся о защите от внезапной смерти, а также просят утешения в скорби.

Какой сегодня праздник в мире

10 июня во многих странах празднуется Всемирный день мороженого - десерта, без которого невозможно представить лето. В честь такого события люди угощаются освежающим лакомством, а производители мороженого представляют новые необычные вкусы.

На этом международные праздники сегодня не заканчиваются - в сегодняшнее число отмечаем также День шариковой ручки, День ремесел, День стиля модерн, День чая со льдом, День геральдики.

Какой сегодня праздник в народе

По народным верованиям эта дата считается довольно несчастливой. Давние люди говорили, что в праздник сегодня можно увидеть предзнаменование о будущем несчастье. Если вы получили один из таких знаков, то стоит вести себя осторожнее. Несчастливыми считаются такие приметы:

завелось много крыс или мышей на участке;

нашли мертвую птицу;

змея переползла дорогу;

одели вещь наизнанку;

приснился умерший близкий и т.д.

Считается, что 10 июня стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции и не делать того, что вызывает негативные ощущения.

Что нельзя делать сегодня

Как уже говорилось, сегодняшняя дата считается опасной в целом и не рекомендуется для принятия важных решений. Не стоит общаться с неприятными людьми, заглядывать в чужие окна и принимать подарки от незнакомцев. Также неудачный сегодня праздник для косметологических процедур.

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