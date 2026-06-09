Православный праздник сегодня в народе называют Знамения Тимофея.

10 июня по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всей Сибири.

Святого почитают как чудотворца и духовного наставника, а его жизнь стала примером служения, стойкости и верности вере.

Рассказываем о пути святителя, традициях этого дня, народных приметах, а также о том, какой церковный праздник сегодня отмечается по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня в Украине

Святитель Иоанн, день памяти которого по новому календарю приходится на 10 июня, в миру носил имя Иоанн Максимович.

Родился он в 1651 году в Нежине Черниговской области. Образование он получил в Киево-Могилянской академии, где позже принял монашество и посвятил себя служению Церкви.

Свою духовную деятельность Иоанн начал с проповедничества, где проявил редкий дар красноречия. Со временем он возглавил ряд монастырей, занимался богословскими трудами, а в 1697 году стал архимандритом и был назначен на Черниговскую кафедру. Именно он основал в своей епархии Коллегиум - учебное заведение, которое стало прообразом духовных семинарий.

В 1711 году святителя возвели в сан митрополита и направили в Тобольск. Там он активно занимался просветительской деятельностью: проповедовал, открывал школы, поддерживал миссионерство и писал богословские труды. В Сибири его запомнили как смиренного, мудрого и милосердного пастыря и до сих пор почитают как чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По старому церковному календарю 10 июня вспоминают преподобного Никиту, исповедника и епископа Халкидонского - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и об обычаях и запретах этой даты.

Традиции 10 июня, что нельзя делать сегодня

К святителю Иоанну, милосердному пастырю и чудотворцу, обращаются в молитвах с просьбами об исцелении от болезней, утешении в скорбях, просят о мире в семье, защите от зла.

В народной традиции праздник получил название Тимофеев день, или Знамения, Знамения Тимофея - в честь священномученика Тимофея Прусского, память которого также совершается сегодня. Считается, что именно в эту дату природа подает человеку особые знаки, по которым можно судить о будущем - как радостном, так и тревожном, а иногда и о важных жизненных переменах, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу.

Так, по поверьям, изобилие мышей в поле сулит голодный год, появление стаи волков - падеж скота, а большие стаи ворон - возможные болезни и беды. Если "стонет земля" - ожидают пожаров, а огненные явления в небе связывают с войной.

Имеют значение и личные случайности: надетая наизнанку одежда может принести неприятности, а обознаться сегодня в ком-то - к неожиданным переменам в жизни, которые могут оказаться судьбоносными.

Церковь в этот день, как и всегда, предостерегает от ссор, скандалов, зависти, сплетен, жадности и уныния. Считается важным сохранять спокойствие и не поддаваться негативным эмоциям.

По народным поверьям, в Тимофеев день нельзя быть жадным и отказывать в помощи - это может обернуться долгами и финансовыми потерями. Нельзя также оставлять посуду на столе после еды и выносить мусор, не советуют смотреть в чужие окна, чтобы не перенять чужие беды.

Народные приметы о погоде 10 июня

По наблюдениям наших предков, в этот день можно судить, какой будет погода в ближайшее время:

пауки прячутся и не попадаются на глаза - погода вскоре изменится;

птицы с утра активно чистят перья и "наводят порядок" - ожидается дождь;

день солнечный, но муравьи не выходят из муравейников - возможна гроза и ненастье;

белые тучи перед темными во время грозы - к возможному граду.

Говорят, что если в этот день случайно увидеть в доме луч солнца - это добрый знак и предвестие счастья.

У кого именины 10 июня

Именины сегодня отмечают Иван, Никита, Тимофей, Александр, Антонина.

Считается, что люди, рожденные в это время, обладают развитой интуицией и тонким чутьем на события. Им приписывают способность чувствовать перемены заранее и принимать верные решения в непростых ситуациях.

Это сильные и целеустремленные личности, которые хорошо понимают, чего хотят от жизни. У них нередко проявляется множество способностей и талантов, и они способны добиться успеха, достатка и внутренней гармонии.

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