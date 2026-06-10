Шумоподавление или режим прозрачности: какой аудиорежим звучит лучше

Оба режима используют встроенные микрофоны, однако работают совершенно по-разному и по-разному влияют на восприятие музыки.

Современные беспроводные наушники все чаще предлагают не только активное шумоподавление (ANC), но и режим прозрачности (Transparency Mode). Оба режима используют встроенные микрофоны, но при этом работают совершенно по-разному.

Возникает логичный вопрос: какой из них обеспечивает лучшее качество звука? На этот вопрос ответили эксперты BGR.

Как работает шумоподавление в наушниках

Активное шумоподавление работает за счет встроенных микрофонов, которые анализируют окружающие звуки. Затем наушники создают специальный сигнал в противофазе, который нейтрализует внешний шум. В результате пользователь получает более тихий фон и может сосредоточиться на музыке или подкастах.

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Главное преимущество ANC заключается в том, что оно создает чистое звуковое полотно без отвлекающих факторов. Благодаря этому пользователь получает более тихий фон и может лучше различать детали музыки, не повышая громкость. Особенно заметен эффект в самолетах, поездах, офисах и других шумных местах.

Однако технология не идеальна. В недорогих моделях шумоподавление способно влиять на частотный баланс, особенно в области низких частот. Из-за этого звук может казаться менее естественным. В премиальных моделях этот эффект обычно сводится к минимуму благодаря более совершенным алгоритмам обработки аудио.

Что делает режим прозрачности

Режим прозрачности работает противоположным образом. Вместо подавления внешних шумов наушники передают окружающие звуки пользователю через встроенные микрофоны.

Такая функция позволяет слышать объявления в транспорте, разговоры коллег и звуки дорожного движения, не снимая наушники. Это особенно полезно в городе или во время прогулок.

С точки зрения качества прослушивания музыки режим прозрачности имеет свои особенности. Поскольку в воспроизводимый звук постоянно добавляются внешние шумы, они могут отвлекать от музыки и снижать ощущение "чистоты" звучания. В то же время некоторые пользователи отмечают, что прозрачность создаёт более объемную и естественную звуковую сцену.

Какой режим выбрать

Эксперты отмечают, что универсального победителя здесь нет. Если главная цель – максимально чистое и детализированное звучание без отвлекающих факторов, активное шумоподавление обычно становится лучшим выбором.

Если же важно сохранять контроль над окружающей обстановкой и слышать происходящее вокруг, стоит использовать режим прозрачности.

В конечном итоге лучший вариант зависит от конкретной модели наушников и личных предпочтений. Специалисті рекомендуют попробовать все режимы и выбрать тот, который обеспечивает наиболее комфортное восприятие звука именно для вас.

Ранее эсперты протестировали сотни полноразмерных наушников и назвали фаворитов. В топ вошли как премиальные модели с активным шумоподавлением, так и недорогие варианты для повседневного использования.

Также в интернет собрали топ-8 брендов наушников, которые лучше обходить стороной. Рейтинг основан на отзывах покупателей, оценках на интернет-площадках и общем пользовательском опыте.

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