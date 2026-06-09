В Украине изменят порядок выплаты социальной помощи: экономист назвал главную проблему

Эксперт считает недостаточным объявленный правительством размер помощи.

В конце мая Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о введении новой базовой социальной помощи. Инициатива призвана объединить различные виды социальных выплат и обеспечить финансовую поддержку семей, чей совокупный доход ниже установленного государством базового уровня.

Экономист Олег Пендзин в комментарии УНИАН отметил, что законопроект может претерпеть изменения ко второму чтению, однако сейчас видно, что предложенные суммы недостаточны.

По его словам, суть реформы заключается в определении общего базового дохода для каждой конкретной семьи. Если фактические доходы семьи не дотягивают до этого показателя, государство будет компенсировать разницу.

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"Определяется общий объем дохода семьи – базовый. И если вдруг семья не набирает этот базовый доход, то разница между расчетным базовым доходом и фактическим выплачивается государством в виде социальной помощи", – объясняет экономист.

На этапе первого чтения в законопроекте заложены следующие ориентиры для расчета базового дохода: 4,5 тысячи гривень в месяц на первого члена семьи, детей до 18 лет и лиц с инвалидностью 1-2 групп. Для всех последующих взрослых членов семьи размер помощи составит 70% от базовой величины (около 3 150 гривень). Все эти суммы суммируются, формируя условный базовый доход семьи, который затем сравнивают с реальными заработками членов семьи.

Пендзин отмечает, что до окончательного принятия документа остается много вопросов.

"Во-первых, непонятно, что они там до второго чтения изменят. Во-вторых, честно говоря, я бы хотел получить более подробную позицию Минсоцполитики по поводу финансового ресурса, который будет обеспечивать новый вид социальных выплат", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что озвученной суммы в 4,5 тысячи гривень на человека недостаточно для нормальной жизни. И этот показатель противоречит официальным данным самого же Министерства социальной политики.

Пендзин объясняет, что по действующей методике Минсоцполитики ежемесячно рассчитывает фактический прожиточный минимум, опираясь на реальные цены трех корзин (продуктов, промтоваров и услуг). На сегодняшний день эти цифры составляют более 8 тысяч гривень для нетрудоспособного человека и 11 тысяч гривень (с учетом налогов) – для трудоспособного человека.

"Мы с вами начинаем говорить о базовом доходе семьи, где на взрослого человека выделяют 4,5 тысячи. При том, что тут же на своем сайте они говорят, что фактический прожиточный минимум превышает 8 тысяч. У меня возникает вопрос: скажите мне, пожалуйста, кто на эти 4,5 тыс. сможет выжить? На мой взгляд, он фантастически занижен. На эти деньги прожить невозможно", – резюмировал экономист.

Базовая социальная помощь – главные новости

В апреле министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что правительство планирует изменить систему выплат для социально уязвимых слоев населения и ввести базовую социальную помощь. Она объединит различные виды помощи в одну выплату и сделает систему более прозрачной.

28 мая Верховная Рада поддержала законопроект о введении новой модели социальной поддержки уязвимых семей – базовой государственной социальной помощи. Она должна объединить сразу несколько нынешних видов выплат, в частности помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, многодетным семьям, временную помощь детям, родители которых не платят алименты, а также выплаты лицам без права на пенсию и людям с инвалидностью.

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