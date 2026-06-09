'Не знаю, что с ней случилось': Зибров рассказал о резких изменениях своей подруги Билык

Певица редко бывает в Украине во время войны.

Известный украинский артист Павел Зибров признался, что очень давно не видел свою подругу, певица Ирину Билык. При этом он подтвердил, что, пока идет широкомасштабная война, большую часть времени артистка пребывает не в Украине.

"Честно говоря, давно ее уже не видел. Наверное, около года не видел. В том году она приезжала в Киев и была у меня в гостях, ели шашлыки. В этом году Ирину Билык не видел", - заявил он в комментарии программе "Наодинці з гламуром".

По его словам, когда певица приезжает в Украину, то обычно они видятся.

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"В Украине бывает, то, в принципе, пару раз она заезжала ко мне в гости на шашлыки, просто посидеть без фотокамер, без ничего, в майке, в джинсах, выпить по 50… хотя она сейчас не пьет. Даже не знаю, что с ней случилось. Наливаю, а она не пьет. Говорю: "Ты мне не нравишься", - пошутил Зибров.

Напомним, УНИАН писал, как Зибров с Билык жарили шашлыки на даче у певца.

А на днях Ирина Билык засветилась на скандальных крестинах сына Алины Гросу. Мальчика покрестил московский священник, который находится под санкциями СНБО, и его мать ничего такого в этом не видит.

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