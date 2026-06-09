Россия начала испытания атомной субмарины-'долгостроя', которая будет нести угрожающий арсенал

Главным элементом модернизации катера К-328 стал ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".

В Северодвинске после глубокой модернизации вышла на ходовые испытания многоцелевая атомная подводная лодка К-328 "Леопард" проекта 971М. Об этом сообщают российские паблики.

Подводная лодка была выведена в море, где начались проверки ее ходовых характеристик, работы энергетической установки и обновленных систем управления. По данным российских СМИ, испытания станут завершающим этапом перед возвращением субмарины в состав боеготовых сил ВМФ России.

Корабль прошел модернизацию в рамках программы продления срока службы и повышения боевых возможностей. Работы предусматривали модернизацию подводной лодки с установкой современных систем вооружения.

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Ключевым элементом обновления стал ракетный комплекс "Калибр-ПЛ", который значительно расширил ударные возможности подводной лодки для поражения надводных и береговых объектов. Кроме того, было обновлено радиоэлектронное оборудование, навигационные системы и компоненты гидроакустического комплекса.

Отметим, что "Калибр-ПЛ" является так называемой ракето-торпедой. При применении сначала осуществляется запуск в виде торпеды, после чего торпедная часть отделяется, и далее ракета движется в воздухе, как обычная ракета.

Система размещается в 533-мм торпедных аппаратах подводных лодок и предназначена для поражения надводных, подводных и наземных целей.

К-328 "Леопард" - справка

"Леопард" относится к серии многоцелевых атомных подводных лодок проекта 971 "Щука-Б", которые в процессе модернизации доводятся до уровня 971М.

Этот класс подводных лодок создавался как высокоманевренные "охотники" за подводными лодками и надводными целями, отличающиеся повышенной скрытностью.

Модернизация К-328 "Леопард" давно превратилась в очередной российский "долгострой" - подводную лодку модернизировали в течение 15 лет. На воду корабль впервые спустили в 1992 году.

Российский флот - другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что российский крейсер "Адмирал Нахимов" перешел к финальной стадии испытаний после завершения ремонта и модернизации.

Корабль относится к проекту 1144.2М и входит в число крупнейших боевых кораблей в мире. Его водоизмещение превышает 25 тысяч тонн. Судно оснащено ядерной энергетической установкой.

Сообщалось также, что на судостроительном заводе ОСК ("Объединенная судостроительная корпорация") "Северная верфь" состоялась церемония закладки нового фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов".

Такие корабли являются одними из крупнейших в составе ВМФ России, построенных после распада СССР.

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