Белые кроссовки больше не в моде: какая обувь идеально смотрится с джинсами летом-2026

Узнайте о самой актуальной модели обуви нового сезона.

Белые кроссовки постепенно уступают место новому фавориту, и даже с джинсами намного лучше смотрится эта модная обувь 2026 года. Как пишет nlc.hu, этим летом в центре внимания модниц оказались лоферы - именно они считаются одной из самых актуальных моделей обуви сезона.

Стильные, удобные и универсальные, лоферы уверенно конкурируют с белыми кроссовками, которые долгие годы оставались базовым элементом гардероба.

Самая модная обувь лета 2026 - чем заменить белые кроссовки

Отмечается, что белые кроссовки по-прежнему остаются актуальными благодаря своей практичности и способности сочетаться практически с любой одеждой. Однако модные эксперты отмечают, что в 2026 году всё больше популярности набирают мягкие и расслабленные лоферы, которые позволяют выглядеть более элегантно без ущерба для комфорта.

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Главное преимущество лоферов заключается в том, что они мгновенно делают образ более собранным и утончённым. Если кроссовки придают джинсам спортивное настроение, то лоферы помогают создать более стильный и дорогой на вид ансамбль, сохраняя при этом лёгкость и непринуждённость.

Особенно востребованными этим летом считаются лоферы бежевого, кремового и песочного оттенков. Такие цвета легко сочетаются практически со всем, не только с джинсами.

Модная обувь лета 2026 - с чем носить лоферы

Лоферы прекрасно вписываются в самые разные образы. В прохладную погоду их можно сочетать с тонким трикотажным джемпером, а в жаркие дни - с базовой футболкой, лёгкой рубашкой или свободным топом.

Особенно гармонично такая обувь смотрится с широкими и прямыми джинсами, которые остаются одним из ключевых трендов последних сезонов. Вместе они создают комфортный и современный силуэт.

Лоферы объединяют комфорт, универсальность и элегантность, поэтому неудивительно, что эта обувь стала одной из самых востребованных моделей сезона.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему на карманах джинсов сохранились маленькие металлические заклепки.

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