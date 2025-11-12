Тыквенные и подсолнечные семечки содержат значительное количество трех питательных веществ.

Семена тыквы и семечки подсолнечника добавляют в салаты, смеси для перекуса и смузи с целью обогатить наши блюда питательными веществами. Кроме того, они могут быть и вкусной самостоятельной закуской. Об этом пишет Prevention.

"Они являются любимыми продуктами большинства диетологов, поскольку содержат полезные жиры, клетчатку и имеют отличный вкус", - рассказал один из экспертов Cooper Clinic для Prevention.

Поэтому если вы хотите увеличить потребление клетчатки, белка и магния, то тыквенные и подсолнечные семечки содержат значительное количество всех трех веществ, однако возникает вопрос, какие из них лучше есть.

Клетчатка

"Достаточное количество клетчатки может не казаться приоритетом, когда речь идет о питании. Однако клетчатка играет важную роль в питании полезных бактерий кишечника, улучшении регулярности стула, помогает нам оставаться сытыми и довольными после еды, а также снижает риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа и ожирения", - объяснила диетолог Таня Б. Фрейрих, R.D.

По данным USDA FoodData Central, семена подсолнечника имеют около 11,1 грамма клетчатки на 100 граммов, тогда как семена тыквы содержат около 6,5 грамма.

"Это означает, что если ваша главная цель - потребление клетчатки, то семена подсолнечника содержат ее больше в одном кусочке. Однако семена тыквы также являются важным источником клетчатки, и оба вида семян могут помочь вам достичь ежедневной нормы (22-34 грамма клетчатки в день для большинства взрослых)", - добавляют в материале.

Поэтому в этом случае победителем являются семена подсолнечника.

Белок

Когда мы думаем о белке, то на ум приходят мясо, яйца и молочные продукты, а не семечки. Однако они тоже могут быть отличным источником белка и очень полезны для тех, кто придерживается растительного рациона.

"Увеличивая потребление семян, вы также увеличиваете потребление растительного белка и полезных линолевых жирных кислот, которые способствуют снижению артериального давления, улучшению уровня холестерина и стабилизации уровня сахара в крови", - заверила диетолог Меридан Зернер.

Что касается цифр, то семена тыквы содержат около 29,8 г белка на 100 граммов, тогда как семена подсолнечника 19,3 г на 100 граммов. Поэтому здесь победитель - семена тыквы.

Магний

"Магний является не только важным электролитом для функционирования нашего организма, но и снижает риск сердечных заболеваний, помогает снизить артериальное давление, является жизненно важным для здоровья костей и регулирования уровня сахара в крови", - добавила Фрейрих.

Из-за этого тыквенные семечки выигрывают в этом аспекте.

"Ядра тыквенных семечек содержат около 550 мг магния на 100 граммов, тогда как ядра подсолнечных семечек содержат около 129 мг на 100 граммов. Это значительная разница, и это означает, что тыквенные семечки являются одним из самых богатых магнием продуктов, которые вы можете добавлять в свои блюда", - советуют в издании.

Поэтому и тыквенные, и подсолнечные семечки имеют много полезных свойств. Если вам необходимо больше клетчатки, белка или магния, то вы можете отдавать предпочтение тому из них, что содержит больше этого конкретного питательного вещества.

Однако если вы хотите сбалансировать свой рацион, то Зернер рекомендует разнообразить потребление семян, чтобы воспользоваться "уникальными полезными свойствами" обоих видов.

"Посыпая салаты семенами подсолнечника, добавляя их в смесь сухофруктов или смешивая с йогуртом, вы получаете здоровую дозу селена и витамина Е", - заверила она.

По словам Фрейрих, одно исследование "связало семена подсолнечника, в частности, со снижением риска повышения уровня глюкозы при диабете благодаря содержанию полифенолов, которые помогают уменьшить инсулинорезистентность", а другое исследование показало, "что увеличение потребления тыквенных семечек связано со снижением риска рака молочной железы".

"Я всегда ищу способы помочь своим пациентам уменьшить воспаление, и исследования показывают, что люди, которые регулярно употребляют больше семян, особенно семян подсолнечника, как правило, имеют более низкие показатели воспаления", - добавила Гербер.

