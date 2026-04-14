Привычка много ходить может оказаться лучшим средством для здоровья сердца.

Привычка постоянно ходить пешком приносит здоровью гораздо больше пользы, чем интервальные тренировки, сложные диеты или эпизодические всплески заботы о себе, рассказал изданию Parade доктор медицинских наук, член Американской ассоциации кардиологов Абид Хусейн.

Научные исследования показывают, что регулярная ходьба связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Но сколько времени нужно, чтобы начать ощущать положительное влияние?

Доктор Хусейн объяснил, что ходьба – один из самых эффективных способов поддержки сердца, поскольку она улучшает кровообращение, уровень сахара в крови и кровяное давление, не подвергая организм чрезмерной нагрузке. "Это самый доступный вид активности, которым может заниматься большинство из нас", – считает он.

Доктор медицинских наук, кардиолог Джон Конте добавил, что для лучшего эффекта ходить нужно регулярно. Доктор Конте объясняет, что ходьба помогает поддерживать артериальное давление в здоровом диапазоне и поддерживает здоровье кровеносных сосудов, уменьшая нагрузку на сердце. "Со временем это также укрепляет сердечную мышцу, позволяя ей работать эффективнее", – говорит он.

Кроме того, доктор Конте отмечает, что регулярные прогулки, как было доказано, улучшают уровень холестерина, повышая уровень "хорошего" холестерина ЛПВП и снижая уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Он добавляет, что это также снижает уровень гормонов стресса, таких как кортизол, который может способствовать нарушениям сердечного ритма.

Что касается того, как часто и как долго ходить, доктор Конте и доктор Хусейн ссылаются на рекомендации Американской ассоциации сердца по физической активности, которые рекомендуют не менее 150 минут (2,5 часа) физической активности умеренной интенсивности в неделю. Это примерно 20 минут ходьбы в день.

"Ходьба не обязательно должна быть долгой или изнурительной", – объясняет доктор Хусейн, добавляя, что хорошей целью является ходьба по 30 минут в большинство дней недели, в темпе, при котором вы чувствуете легкую одышку, но все еще комфортно.

Доктор Конте добавляет, что самое важное – это последовательность. "Самое важное – найти реалистичный и устойчивый распорядок дня. Доктор Хусейн говорит, что отличный способ интегрировать ходьбу в свой ежедневный распорядок – это прогулка после ужина.

Хорошо, вы решили регулярно ходить пешком. Когда это приведет к заметным изменениям в здоровье вашего сердца? Оба врача говорят, что большинство людей заметят разницу в своем самочувствии уже через две-три недели. "Примерно в течение двух недель люди, которые регулярно ходят, замечают лучший сон, повышенную энергию и общее улучшение самочувствия", – говорит доктор Конте.

Напомним, что тренер Дэмиен Джойнер разработал 4-недельный план ходьбы, который поможет сформировать новые здоровые привычки и снизить артериальное давление. Согласно его плану, к концу четвертой недели люди могут освоить привычку ходить быстрым темпом, чередуя это с интервалами отдыха.

