Эти 10 пород собак идеально подходят тем, кто заводит питомца впервые

Составлен список пород, которые подойдут тем, кто никогда раньше не заводил собаку, но очень хочет это сделать, пишет Parade Pets.
Эксперты считают низкий уровень энергии и спокойный характер главными критериями выбора для новичка. Такие собаки не требуют двухчасовых пробежек, хорошо чувствуют себя в квартире и с удовольствием проводят вечер на диване рядом с хозяином.
Мопс
Настоящий профессионал в области дремоты. Мопсы – небольшие, забавные и чрезвычайно ласковые. Они легко адаптируются к любому жилью и прекрасно чувствуют себя даже в маленьких квартирах. Единственное предостережение – как брахицефальная порода, они плохо переносят жару и влажность.
Французский бульдог
Игривые и очаровательные, но с низким порогом физических нагрузок – французские бульдоги давно стали одной из самых популярных пород. Им достаточно нескольких коротких прогулок в день и много места для отдыха дома. Как и мопсы, они плохо переносят жаркую погоду.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Воплощение тепла и нежности. Эти собаки кроткие, тихие и одинаково счастливы как на прогулке, так и у вас на коленях. Легко поддаются дрессировке и хорошо ладят с другими животными – один из самых подходящих для начинающих вариантов. Стоит знать: порода склонна к сердечным заболеваниям.
Бассет-хаунд
Длинные уши, грустные глаза и философский взгляд на жизнь – бассет-хаунд, кажется, сам придумал концепцию "медленной жизни". Спокойная ежедневная прогулка им вполне подходит. Могут быть немного упрямыми на тренировках, но это с лихвой компенсируется расслабленным характером. Длинные уши требуют регулярной чистки.
Мастиф
Великан с кроткой душой. Несмотря на внушительные размеры, мастифы – одни из самых спокойных собак. Им требуется удивительно мало физических нагрузок, и большую часть дня они с удовольствием отдыхают. Идеальны для тех, кто хочет надежного охранника, не требующего особого ухода. Единственный нюанс – будьте готовы к большому количеству слюны.
Ши-тцу
Выведенные специально как собаки-компаньоны, ши-тцу счастливы больше всего, когда находятся рядом с людьми. Неприхотливы к физическим нагрузкам, хорошо чувствуют себя и в квартире, и в доме. Длинная шерсть требует регулярного ухода, но многие хозяева выбирают короткую "щенячью стрижку", чтобы упростить процесс.
Бостон-терьер
Может устроить небольшое торнадо – но ненадолго. Бостон-терьеры игривы в короткие вспышки активности, после чего охотно успокаиваются. Умные, стремятся угодить, легко поддаются дрессировке. Бонус – почти не линяют, что оценят те, кто не хочет каждый день браться за пылесос.
Лабрадор-ретривер
Не самый ленивый в этом списке, но заслужил место благодаря феноменальному терпению и легкости дрессировки. Лабрадор – почти идеальный выбор для тех, кто хочет немного более активного компаньона. Терпеливый к ошибкам новичков, преданный и искренний – дополнительные усилия с ним точно окупятся.
Гаванская собачка
Маленькая, но с большим характером. Гаванские собаки не нуждаются в интенсивных нагрузках – им хватит коротких прогулок и игр в помещении. Гипоаллергенны, что важно для семей с аллергиками. Общительны и доброжелательны – легко находят общий язык и с детьми, и с незнакомцами.
Бишон-фризе
Маленькая собака с большим сердцем и спокойным подходом к жизни. Питаются нежностью, легко адаптируются к различным условиям и почти не линяют. Терпеливые и кроткий – отличный выбор для хозяев любого возраста, которые заводят собаку впервые.
Впрочем, авторы предупреждают: "неприхотливый" не означает "без хлопот". Все собаки нуждаются в регулярных визитах к ветеринару, прививках и уходе.
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