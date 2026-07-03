Почему собаки отклоняют голову, когда их гладят: все дело в инстинктах

Бывают ситуации, когда, несмотря на все усилия, избежать подобного контакта невозможно.

Собаки воспринимают прямой зрительный контакт или наклонение над ними как потенциальную угрозу. Именно поэтому питомцы могут отклонять голову, когда их гладят, пишет 24.hu.

Отмечается, что при поглаживании по голове собаки часто чувствуют себя некомфортно или даже испытывают явную тревогу. Более того, рука, прикасающаяся непосредственно к их морде, означает нарушение их личного пространства.

В издании подчеркнули, что бывают ситуации, когда, несмотря на все усилия, избежать подобного контакта невозможно. Например, если нужно надеть ошейник на собаку или почистить ей зубы.

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В издании рассказали, что лучше всего научить собаку терпеливо переносить прикосновения к голове с помощью противоусловного рефлекса и десенсибилизации.

В ходе десенсибилизации собак приучают к определенному раздражителю, сначала на низком уровне, напомнили в издании. Позже интенсивность постепенно увеличивается.

В ходе противоусловного рефлекса надо связать то, что собаке не нравится, с чем-то приятным для нее. Если использовать эти методы вместе, можно изменить реакцию собаки на неприятные для нее вещи.

В издании порекомендовали мотивировать собаку вкусной едой или лакомствами. Если она лучше реагирует на игру или похвалу, нужно дать ей именно это вознаграждение.

Сперва нужно начать с легкого поглаживания по голове. Каждое прикосновение должно сопровождаться лакомством. Затем необходимо постепенно увеличивать интенсивность поглаживаний.

Какая привычка хозяев заставляет собак страдать на прогулке

Ранее эксперты рассказали, что каждая быстрая и спешная прогулка, во время которой хозяева не позволяют собаке останавливаться у каждого куста, может серьезно навредить ее психическому здоровью.

По словам экспертов, уделение достаточного времени "прогулкам с обонянием" является важнейшим фактором для психического здоровья вашей собаки. Длительные остановки и изучение окружающей среды не просто доставляют животным удовольствие, но и кардинально меняют их физическое и эмоциональное состояние.

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