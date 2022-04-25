Мать восхищается сыном-грабителем и переживает, не отберут ли у него украденное имущество украинцев.

Российский захватчик похвастался матери, что научился "грамотно мародерить" в Украине.

Об этом свидетельствует разговор оккупанта с мамой, который перехватила СБУ.

Россиянин гордо заявил, что оккупанты нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное в Украине можно было беспрепятственно переправить в РФ.

"Мы когда в селе стояли, мы с пацанами, нах*й, хату раскрыли. И знаешь, что я вынес оттуда? Компьютер, нах*й... Компьютер стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу", - похвастался захватчик.

Его мать не беспокоится, что сын стал военным преступником и мародером. Ее волнует лишь то, не отберут ли у него все награбленное. Тот заверил, что командование не отберет ничего.

"Да не заберут. Мы знаем, куда заныкать. Мы все делаем грамотно", - заявил он.

Это вызвало у матери восхищение сыном-мародером.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в сети идентифицировали российских мародеров. Они отправляли домой краденое в Украине имущество. Большинство посылок хотели прислать в Рубцовск.

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