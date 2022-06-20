Оккупант в разговоре с женой завидует старшине-мародеру.

Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично Владимир Путин, поэтому кражи во время войны не считаются преступлением и караются.

Об этом говорится в новом перехвате СБУ.

Оккупант в разговоре с женой завидует старшине, который "намародерил телевизоры, стиральные машинки, гриль, все гребет".

"То есть это, короче, не наказывается, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено", - рассказывает он.

Оккупант уже составил бизнес-план и для начала хочет наворовать себе военную экипировку, ведь обмундирование на "спецоперацию" им приходится покупать самим.

"Я сижу в этих берцах, а они, знаешь, как чешки, е**ть. Ну, просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти - продувает. С вентиляционной тканью, ну ох**ные",- восхищается он.

Как сообщал УНИАН, СБУ показала, как оккупанты на Сумщине "демилитаризовали" магазин.

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