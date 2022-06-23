Представить убогость жизни российских солдат можно по их "трофеям".

С начала полномасштабной войны российские оккупанты ломанулись на нашу землю в поисках наживы и легких денег. Попав к нам, они были шокированы тем, как живут простые украинцы - ровные дороги, кирпичные дома, горячая вода, канализация и полные холодильники еды.

Поэтому не удивительно, что, увидев такую роскошь, оккупанты принялись все грабить. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Россияне хватали все, что плохо лежит. Не брезговали даже коврами, сковородками, гигиеническими прокладками, гелями для душа, шампунями.

"Выше собственной жизни они ставили возможность поживиться в Украине халявной техникой и смартфонами", - отмечают журналисты.

Это и понятно: с российской нищетой подобные вещи - не по карману. Представить убогость жизни российских солдат можно по их "трофеям". Среди самых популярных - унитазы, стиральные машинки, бойлеры, ношенные носки и трусы.

Так, одного из российских оккупантов нашли в обнимку с бойлером. Воруют путинские военные и украинскую военную форму, берцы ВСУ. Также медиапространство всколыхнула новость о российском солдате, впервые увидевшем в украинском доме унитаз.

"Для российских срочников, отправленных в Украину на убой, даже собачья конура кажется чем-то запредельным", - отмечают журналисты.

Ранее СБУ опубликовала перехват, согласно которому разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично Владимир Путин, поэтому там кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются.

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