Российские оккупанты настолько боялись потерять награбленное имущество мирных украинцев, чтобы даже умирали, обнимая "трофеи".
Об этом во время интервью сообщил один из воинов ССО, вспоминая о событиях февраля-марта в Киевской области.
По словам воина, кровавое противостояние развернулось в поселке Мощун. Ситуация менялась стремительно, поэтому и решение необходимо было принимать быстро.
Группа ССО вступила в бой с группой оккупантов. Их удалось ликвидировать, но бой был тяжелым. Как вспоминает воин, русские щедро посыпали их автоматными и пулеметными очередями.
Бойцы корректировали огонь артиллерии, благодаря чему удалось несколько раз разрушить понтонную переправу захватчиков. Однако воину больше всего запомнился один из моментов.
"Нашли русского солдата, который лежал, обнимая бойлер", - отметил боец.
Мародерство оккупантов
С начала полномасштабного вторжения РФ ее солдаты неоднократно обвинялись в мародерстве на захваченных землях. Так, еще в начале апреля украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.
Вместе с тем о своих преступлениях они сами часто говорят в разговорах по телефону с родными. В одном из радиоперехватов СБУ мать восхищается своим сыном-грабителем и переживает, не отберут ли у него украденное имущество украинцев.
Также есть масса свидетельств относительно массового грабежа в Украине продовольствия. Более того, этот "бизнес" курируют россияне высшего уровня, утверждают в Министерстве аграрной политики.
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