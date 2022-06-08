Об этом случае упомянул один из участников боевых столкновений во время интервью.

Российские оккупанты настолько боялись потерять награбленное имущество мирных украинцев, чтобы даже умирали, обнимая "трофеи".

Об этом во время интервью сообщил один из воинов ССО, вспоминая о событиях февраля-марта в Киевской области.

По словам воина, кровавое противостояние развернулось в поселке Мощун. Ситуация менялась стремительно, поэтому и решение необходимо было принимать быстро.

Группа ССО вступила в бой с группой оккупантов. Их удалось ликвидировать, но бой был тяжелым. Как вспоминает воин, русские щедро посыпали их автоматными и пулеметными очередями.

Бойцы корректировали огонь артиллерии, благодаря чему удалось несколько раз разрушить понтонную переправу захватчиков. Однако воину больше всего запомнился один из моментов.

"Нашли русского солдата, который лежал, обнимая бойлер", - отметил боец.

Мародерство оккупантов

С начала полномасштабного вторжения РФ ее солдаты неоднократно обвинялись в мародерстве на захваченных землях. Так, еще в начале апреля украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.

Вместе с тем о своих преступлениях они сами часто говорят в разговорах по телефону с родными. В одном из радиоперехватов СБУ мать восхищается своим сыном-грабителем и переживает, не отберут ли у него украденное имущество украинцев.

Также есть масса свидетельств относительно массового грабежа в Украине продовольствия. Более того, этот "бизнес" курируют россияне высшего уровня, утверждают в Министерстве аграрной политики.

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