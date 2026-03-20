После захода солнца, когда появляются ночные опылители, в саду начинается невидимая активная деятельность. Они будут благодарны, если вы посадите несколько контейнеров с растениями, цветущими в ночное время. Бледные и белые цветы в лунном саду хорошо отражают свет, что делает их легко заметными для бабочек, летучих мышей и светлячков. Ночные насекомые легко находят такие цветы для питания и опыления. Сайт Southernliving собрал несколько растений, которые привлекают ночных опылителей.

Среди них эхинацея бледная (Echinacea pallida), которая происходит из Северной Америки. Высокие цветоносы с поникшими, удлиненными лепестками бледного цвета имеют светлый и эфирный вид и служат растением-хозяином для личинок нескольких видов моли. Они цветут на 2-3 недели раньше, чем эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea).

Белые, светло-желтые или нежно-розовые трубчатые, с гофрированными краями, висячие цветы Бругмансии (Brugmansia) ночью сообщают о своем присутствии насыщенным ароматом. Они могут вырастать до 30 см в длину. В течение вегетационного периода растение нуждается в регулярных подкормках для стимулирования нового роста и цветения. В более прохладных зонах выращивания она, скорее всего, не перезимует, но можно попробовать уберечь растение, если обеспечить ему определенную защиту от холода. При этом нужно помнить, что цветы, листья и семена растения токсичны при попадании внутрь.

Ипомея белая, или лунный цветок, – это тропическая лиана, которую обычно выращивают как однолетнее растение, способное достигать высоты до 6 метров за один вегетационный период. Ее белые, вертикальные, воронкообразные цветы остаются плотно закрытыми в течение дня и полностью раскрываются до ширины 10 сантиметров или более всего за несколько минут вечером. Ее чудесный сладкий аромат привлекает ночных опылителей.

Вечерняя примула (Oenothera speciosa) – это морозостойкое многолетнее растение, которое растет в более прохладных регионах. Оно быстро разрастается и образует кустики листьев высотой около 30 см. Крупные, чашевидные, бледно-розовые цветы распускаются вечером или в пасмурные дни и наполняют сад ароматным запахом. Она засухоустойчива и растет на любом типе почвы, кроме тех, что имеют плохой дренаж.

Усыпанный ароматными, крупными, трубчатыми оранжевыми цветами с весны до осени, жасмин (Centrum aurantiacum) также цветет ночью. Он является идеальным выбором для ночных опылителей. В теплых регионах он может образовывать небольшой куст, но в большинстве зон выращивания это древесная лиана, покрывающая шпалеру. В более прохладных регионах он может отмирать на зиму.

Поздним летом цветут астры ситцевые (Symphyotricum lateriflorum). У них множество маленьких белых цветков, похожих на ромашки, которые едва заметно ловят и отражают лунный свет. Растения достигают от 60 до 90 см в высоту и ширину и служат местом обитания для личинок нескольких видов моли.

Ночной цереус (Epiphyllum oxypetalum) обычно выращивается как комнатное растение. Но это идеальное дополнение к контейнеру в теплом, влажном летнем южном лунном саду. Это прямостоячий, раскидистый и бесхребетный кактус, цветы которого белые, ароматные, имеют длину 30 см и ширину 20 см. Цветет в конце весны – в начале лета, цветы распускаются ночью и увядают к следующему утру. Цветы опыляются летучими мышами и молью, а плоды образуют пурпурно-красные.

Мирабилис (Mirabilis jalapa), известная как ночная красавица, обязательное растение для лунного сада, поскольку ее цветы распускаются поздно днем и остаются открытыми всю ночь, источая приятный аромат. Однолетнее растение с кустовидной листвой и белыми, розовыми или желтыми цветами вырастает примерно до 15 дюймов в высоту и легко пересевается. Это любимое растение ночных бабочек, ищущих нектар.

