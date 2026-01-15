Растения для сада, которые действительно помогают чувствовать себя спокойнее

Что посадить в саду для успокоения через ароматы, наблюдения и прикосновения.

Некоторые растения обладают успокаивающими свойствами – и не только в виде целебного травяного чая, но и просто по факту их присутствия в саду. Издание Country Living спросило у экспертов, как создать уютную гавань на свежем воздухе и с каких растений лучше начать.

Садовый дизайнер из Великобритании Бекс Гамильтон рассказала изданию, что спокойствие, которое наступает после прогулки по лесу, не случайно. "Это биофилия – врожденное влечение людей к живым существам. И как только вы начинаете обращать на это внимание, становится понятно, что определенные растения помогают нам чувствовать себя спокойнее не потому, что они модные, а из-за того, как они ведут себя рядом с нами", – пояснила она.

Существует несколько трав и растений, которые могут стать хорошим началом для создания спокойного садового пространства.

Лаванда и розмарин стоят первыми в списке таких растений. Эти травы отдают аромат воздуху, и рядом с ними очень приятно находиться. Оба растения подходят для ароматизации чая и приготовления успокаивающих сборов.

Чабрец, мелисса, жасмин также наполняют воздух ненавязчивыми ароматами. Эксперт советует посадить мелиссу возле дома, и проходя мимо срывать листок и растирать его между пальцами, чтобы вдохнуть.

Она также предлагает добавлять садовые растения, которые изгибаются, а не имеют колосков, а также имеют живописные листья. "У основания деревьев посадите хосты мягкими кучками и наблюдайте, как их листья на мгновение ловят свет, прежде чем он движется дальше", – советует она.

Гейхера идеально подходит для заполнения пространства, не отвлекая внимания. Ее можно посадить у края дорожки, и бархатные листья будут нежно касаться ног, если вы проходите слишком близко. Вплетайте выносливые герани везде, где есть место, оставляя их свободными и не обрезанными. Эти растения замедляют взгляд. Они снимают остроту пространства. Тело мгновенно воспринимает эту мягкость, даже не задумываясь.

Прикосновение – одно из самых мощных чувств, на которое стоит настроиться, чтобы успокоить нервную систему. Эксперты советуют посадить в саду шелковистые травы, к которым приятно прикасаться. Одна из таких – трава крыло ангела (Senecio candidans).

Эксперт по садоводству Кендалл Платт говорит, что это растение настолько мягкое на ощупь, что поглаживание его листьев "имитирует поглаживание ушей щенка и гарантированно снизит уровень кортизола в вашем организме".

Также в саду можно поставить композиции из камня, кормушки для птиц, построить фонтанчики или водные группы. Все это добавит гармонии и уюта.

Уход за садом зимой

Напомним, что в январе за садом также нужно ухаживать. В частности, следить за укрытием луковичных цветов. Если снега мало, то добавить мульчи или компоста, чтобы они не вымерзли. Также нужно следить за саженцами и чувствительными к холоду деревьями, в случае необходимости сделать им укрытие от мороза и зайцев.

