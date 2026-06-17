Пять коров, забытых на острове в океане, поставили под сомнение представления об эволюции

Считается, что на маленьких островах крупные животные быстро становятся карликовыми, но в этот раз этого не произошло.

В 1871 году фермер по имени Эртен оставил пять голов крупного рогатого скота на острове Амстердам в южной части Индийского океана. Этот крошечный клочок земли площадью 54 квадратных километра подвергается воздействию ураганных ветров и не имеет никаких человеческих поселений. Без заботы человека эти 5 коров, казалось бы, должны были погибнуть, но они не только выжили, но и превратились в многотысячное стадо, просуществовавшее до начала XXI века.

Как пишет Indian Defence Review, новое генетическое исследование этой необычной популяции поставило под сомнение популярную научную теорию о том, что на небольших островах в изолированных популяциях животные неизбежно уменьшаются в размерах из-за недостатка пищи.

Команда под руководством генетика Матье Готье из французского Национального исследовательского института сельского хозяйства, питания и окружающей среды (INRAE) секвенировала восемь полных геномов и проанализировала ещё десять образцов, отобранных в 1992 и 2006 годах.

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Как говорится в публикации, результаты показали неожиданное происхождение животных. Около 75 % генетического материала происходило от европейских пород, прежде всего от современного джерсейского скота, тогда как примерно четверть генов была связана с коровами зебу Индийского океана – скотом, распространённым на Мадагаскаре и Майотте.

Исследователи пришли к выводу, что именно такое смешанное происхождение могло обеспечить стаду генетическое преимущество с самого начала.

Особое внимание авторы уделили проверке выводов предыдущего исследования 2017 года. Тогда учёные предположили, что скот на острове за чуть более века значительно уменьшился в размерах и стал примером так называемого "островного карликовости".

Однако новый анализ не подтвердил эту версию. Как отмечают исследователи, в геноме животных не удалось обнаружить убедительных признаков естественного отбора, направленного на уменьшение размеров тела. Зато данные свидетельствуют о том, что предки стада могли быть относительно небольшими ещё до прибытия на остров.

Не менее удивительным оказался и уровень инбридинга (близкородственного скрещивания). Популяция происходила всего от пяти животных, поэтому генетическое родство между потомками было очень высоким. По оценкам учёных, коэффициент инбридинга приближался к 30%.

Несмотря на это, стадо не подверглось генетическому коллапсу. Как объясняют авторы работы, "резкое сокращение численности популяции было значительным, но кратковременным". Благодаря быстрому росту численности негативные последствия инбридинга не успели критически повлиять на жизнеспособность популяции.

К 1952 году численность стада достигла примерно 2000 голов. После вспышки болезни она резко сократилась, но к концу 1980-х годов вновь восстановилась до прежнего уровня.

В конечном итоге судьбу животных решили соображения охраны природы. В конце 1980-х годов специалисты пришли к выводу, что скот представляет серьезную угрозу для уникальной экосистемы острова, в частности для амстердамского альбатроса и редкого дерева Phylica arborea. После многолетней программы по контролю популяции последние коровы были уничтожены в 2010 году.

Как отмечают авторы исследования, только благодаря случайно сохранившимся образцам ДНК удалось спустя десятилетия воссоздать историю стада.

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