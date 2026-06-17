Морские свиньи вернулись в Балтику после строительства ветропарка – но замолчали навсегда

Ветряная электростанция на Балтийском море считалась триумфом, пока под водой разворачивалась тихая трагедия.

В глубинах Балтийского моря разворачивается акустическая революция. Ветряные турбины, возвышающиеся над горизонтом, исправно поставляют чистую энергию миллионам людей. Шумный строительный этап остался позади. Всё выглядит как безупречный триумф зелёной энергетики – природа и технологии в гармонии.

Но далеко под ледяными волнами всплывает тревожная загадка. Самый успешный в мире проект зелёной энергетики вдруг погрузился в жуткую тишину, пишет The Pulse.

Задолго до появления ветряных турбин воды Балтийского моря принадлежали морским свиньям. Застенчивые и редко попадающиеся на глаза, они пересекали эти воды из поколения в поколение – охотились и тихо перекликались между собой на своём тайном языке щелчков.

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Зеленый триумф вытеснил коренных обитателей

Затем здесь вырос огромный ветропарк – 72 турбины, раскинувшихся почти на 26 квадратных километров открытой воды. Его провозгласили образцом чистой энергетики.

Строительство принесло с собой привычный хаос. Прежние обитатели этих мест – неуловимые морские свиньи – были вытеснены непрекращающимися ударами, и тогда это отмахнулись как от незначительного побочного эффекта. Почти никто не остановился, чтобы задуматься: что месяцы подводных ударов могут сделать с животным, жизнь которого целиком строится на звуке.

Неизвестно, для чего они использовали эту акваторию – для кормёжки, размножения или транзита, – но когда шум прекратился, часть морских свиней вернулась.

Производство чистой энергии началось в 2003 году, и будущее выглядело радужно. Триумф зелёной энергетики для всех, с минимальными потерями – так?

Присутствие, но тишина

Исследователи понимали, что за столь чуткой популяцией нужно наблюдать в долгосрочной перспективе. Они закрепили на морском дне специальные акустические регистраторы для записи характерных эхолокационных щелчков морских свиней.

Но результаты оказались ошеломляющими: по всей территории ветропарка и на многие километры вокруг записи возвращались в полной тишине, сообщало Общество охраны морских свиней.

И тишина не прошла. Она растянулась на долгих десять лет. Год за годом регистраторы слушали – и год за годом улавливали лишь низкий гул турбин и шум моря. Куда исчезли все морские свиньи?

Исследователи задумались: может быть, виной всему сокращение кормовой базы? Но выяснилось, что рифы, выросшие вокруг оснований турбин, процветают.

Постепенно присутствие морских свиней начало восстанавливаться – с 11 до 29% от прежнего уровня. Но что-то важное по-прежнему оставалось потерянным, сообщала Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория.

Невидимое потрясение под волнами

Учёных озадачила загадка в данных. Морские свиньи вернулись в акваторию – но почти полностью перестали издавать звуки. Казалось, животные разом договорились прекратить общение. Исследователи проверили оборудование – раз, потом ещё раз. Тишина была настоящей.

Дело было не в кормовой базе. Вся остальная жизнь на рифах процветала. Оставалось лишь одно объяснение – и оно тревожило.

Морские свиньи выбрали полное молчание, лишь бы не соревноваться с непрекращающимся низкочастотным гулом турбин. Чтобы быть услышанной, морской свинье пришлось бы кричать в стену шума, которая никогда не умолкает, – и она просто замолчала.

Когда звук – это зрение

Для морской свиньи звук – это зрение. Эхолокация, отточенная за тысячелетия эволюции, помогает ей ориентироваться в мире. Её щелчки отражаются от морского дна, от рыбы, от проплывающего камня – и рисуют картину всего вокруг в темноте.

Замолчав, морские свиньи этого ветропарка фактически ослепли: они дрейфуют по своему родному ареалу, не в силах его "прочитать". Представьте, что вы знаете каждый угол своего дома – и вдруг однажды утром просыпаетесь, не видя ни одного. Вот цена, заплаченная в молчании за этот чистый клочок воды.

Это обнажает один из скрытых издержек офшорного ветрового бума. И страдают не только морские свиньи – подводный шум вредит и китам.

Это не значит, что чистая энергетика вредна для планеты. Но у неё есть реальные последствия, которые становятся очевидны спустя десятилетия. В нашей гонке спасти мир с помощью инженерных чудес нам нужно научиться внимательнее слушать океаны.

Наши климатические решения не могут достигаться ценой вреда тем самым существам, которых мы стремимся защитить.

Ранее УНИАН сообщал, помогают ли домашние животные справляться со стрессом.

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