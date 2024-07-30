Исследователи утверждают, что украинские фамилии образовывались издавна, исходя из рода деятельности, места жительства, профессии, существительных и даже имен. Некоторые из них к нашему времени оказались самыми распространенными - узнайте, какие самые популярные украинские фамилии сейчас.
Ранее мы говорили о том, какие есть редкие украинские фамилии.
Какая самая популярная украинская фамилия сейчас
Согласно данным сайта Рідні, в рейтинге "Самые популярные фамилии в Украине" первое место занимает фамилия Мельник. На данный момент зафиксировано 107878 носителей в мире, а по распространению она занимает 1 место в Украине.
Также ясно, где именно проживают люди с этой фамилией:
- Киев - 6587 человек;
- Винница - 2385 человек;
- Львов - 2173 человека.
Остальные носители "разбросаны" по всей территории страны, но интересно, что чаще всего людей с фамилией мельник зовут Александр или Татьяна. Фамилия Мельник также упоминается в реестрах старшин Гетьманщины, православного духовенства, киевского мещанства, еврейства, а также в списках репрессированных, руководства УССР и даже депутатов Верховной Рады.
Какие еще самые популярные фамилии в Украине - список
Существуют и другие популярные фамилии в украине, например, Шевченко (106340 носителей) и Коваленко (88632 носителей). Дальше, по убыванию, перечислены другие очень распространенные фамилии Украины:
- Бондаренко - 88133 носителей;
- Бойко - 83195 носителей;
- Ткаченко - 82270 носителей;
- Кравченко - 75456 носителей;
- Ковальчук - 70410 носителей;
- Коваль - 62232 носителей;
- Олейник - 59375 носителей.
Дальше в списке идут другие знакомые многим из нас фамилии - украинские популярные, не меньше остальных: Шевчук, Полищук, Иванова, Ткачук, Савченко, Бондарь, Марченко, Руденко, Мороз, Лисенко и другие.