Самая популярная украинская фамилия вполне может быть написана именно в вашем паспорте.

Исследователи утверждают, что украинские фамилии образовывались издавна, исходя из рода деятельности, места жительства, профессии, существительных и даже имен. Некоторые из них к нашему времени оказались самыми распространенными - узнайте, какие самые популярные украинские фамилии сейчас.

Ранее мы говорили о том, какие есть редкие украинские фамилии.

Какая самая популярная украинская фамилия сейчас

Согласно данным сайта Рідні, в рейтинге "Самые популярные фамилии в Украине" первое место занимает фамилия Мельник. На данный момент зафиксировано 107878 носителей в мире, а по распространению она занимает 1 место в Украине.

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Также ясно, где именно проживают люди с этой фамилией:

Киев - 6587 человек;

- 6587 человек; Винница - 2385 человек;

- 2385 человек; Львов - 2173 человека.

Остальные носители "разбросаны" по всей территории страны, но интересно, что чаще всего людей с фамилией мельник зовут Александр или Татьяна. Фамилия Мельник также упоминается в реестрах старшин Гетьманщины, православного духовенства, киевского мещанства, еврейства, а также в списках репрессированных, руководства УССР и даже депутатов Верховной Рады.

Какие еще самые популярные фамилии в Украине - список

Существуют и другие популярные фамилии в украине, например, Шевченко (106340 носителей) и Коваленко (88632 носителей). Дальше, по убыванию, перечислены другие очень распространенные фамилии Украины:

Бондаренко - 88133 носителей;

- 88133 носителей; Бойко - 83195 носителей;

- 83195 носителей; Ткаченко - 82270 носителей;

- 82270 носителей; Кравченко - 75456 носителей;

- 75456 носителей; Ковальчук - 70410 носителей;

- 70410 носителей; Коваль - 62232 носителей;

- 62232 носителей; Олейник - 59375 носителей.

Дальше в списке идут другие знакомые многим из нас фамилии - украинские популярные, не меньше остальных: Шевчук, Полищук, Иванова, Ткачук, Савченко, Бондарь, Марченко, Руденко, Мороз, Лисенко и другие.

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