Оказывается, кукуруза это не только вкусно, но и полезно.

Лето - сезон кукурузы. Она содержит немного белка и много витаминов и минералов, пишет The Washington Post.

Кукуруза - одна из диковинок природы, поскольку она является и зерном, и овощем. Хотя большую часть года мы покупаем консервированную или замороженную кукурузу, летом мы можем вспомнить, какой феноменальный вкус у свежей кукурузы.

Из-за ее двойной функции вы найдете кукурузу в большинстве продуктов из супермаркета. Если внимательно посмотреть на этикетки, вы увидите, что кукуруза входит в состав хлопьев, пива, крекеров, чипсов и многого другого.

Видео дня

Пищевая ценность и польза кукурузы для здоровья

Сладкая кукуруза - это крахмалистый овощ, в початке кукурузы среднего размера содержится около 90 калорий и 20 граммов углеводов. Это больше калорий и углеводов, чем в брокколи, цветной капусте или моркови, но вы получаете массу пользы для здоровья, употребляя кукурузу, пишет издание.

Самое большое питательное преимущество кукурузы заключается в том, что она служит отличным источником лютеина и зеаксантина, которые придают зернам желтый цвет.

Лютеин и зеаксантин чрезвычайно важны для здоровья глаз. Они откладываются в сетчатке, особенно в небольшом участке в центре, называемом макулой. Там они поглощают синий свет, защищая клетки в этой части глаза от повреждений. Наличие достаточного количества лютеина и зеаксантина в вашем рационе помогает снизить риск дегенерации желтого пятна - заболевания, которое приводит к потере центрального зрения.

Кукуруза также является ценным источником растительного белка. Кроме того, порция кукурузы содержит 2 грамма клетчатки. Завершают список полезных свойств кукурузы различные витамины и минералы, включая магний, калий, витамины группы В и витамины А и С.

Какая кукуруза лучше: замороженная или свежая?

После сбора кукурузы содержащийся в ней сахар начинает превращаться в крахмал, поэтому в идеале ее следует съесть в тот же день. Чтобы замедлить процесс, храните кукурузу в початках в шелухе и в холоде, пока не будете готовы ее использовать.

"В другие месяцы замороженная или консервированная кукуруза - отличные варианты, но проверяйте наличие дополнительных ингредиентов. Консервированная кукуруза может содержать много натрия, а замороженная кукуруза в соусах может содержать избыток жира и натрия", - говорит доцент кафедры питания и диетологии в Университете Сент-Луиса Уитни Линсенмейер.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как сварить кукурузу всего за 5 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: