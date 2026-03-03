В Испании в 1963 году нашли клад, в котором есть предметы из звездного металла

Только теперь, через 60 лет, ученым удалось выяснить, что некоторые предметы в кладе вовсе не золотые, а из материала внеземного происхождения.

Через более чем 60 лет после того, как возле испанского города Вильена вработники нашли золотой клад бронзового века, ученые подтвердили, что два из его самых странных предметов были сделаны из железа, упавшего из космоса.

Это открытие указывает на то, что ремесленники на Иберийском полуострове экспериментировали с космическими материалами примерно между 1400 и 1200 годами до нашей эры, то есть задолго до официального начала местного железного века около 850 года до нашей эры, пишет Ecoticias.

Старая загадка в знаменитом кладе

Сокровища Вильены насчитывают более 60 предметов, большинство из которых изготовлены из тонко обработанного золота и бережно хранятся в керамических сосудах.

Издание указало, что среди золота выделялись два предмета: корродированный браслет и полусферический колпак, украшенная золотом. Их вид не соответствовал бронзовому веку, которым была датирована остальная часть клада, и десятилетиями археологи не знали, как это все объяснить.

Что выяснили ученые

Чтобы разгадать тайну, команда под руководством музейного реставратора Сальвадора Ровиры Льоренса взяла крошечные образцы с обоих предметов и проанализировала их с помощью метода, который позволяет определить элементный состав материала. Анализы показали высокое содержание никеля, что является характерным признаком метеоритного железа, а не железа, выплавленного из земных руд.

Авторы исследования пришли к выводу, что браслет и колпак, скорее всего, изготовлены из метеоритного железа и относятся к тому же позднему бронзовому веку, что и остальная часть сокровища.

По словам соавтора Игнасио Монтеро Руиса, "железо было столь же ценно, как золото или серебро, и в данном случае [оно] использовалось для украшений или декоративных целей", что свидетельствует о том, что это редкое "сырье" предназначалось для предметов высокого статуса.

Что означает находка

Исследователи отмечают, что это, возможно, первые подтвержденные примеры метеоритных железных объектов в Испании, что ставит Вильену в один ряд с более известными случаями, такими как знаменитый кинжал Тутанхамона и другие артефакты бронзового века из "звездного металла".

Такие находки указывают на общины, которые внимательно наблюдали за небом, собирали упавшие метеориты и методом проб и ошибок научились ковать этот прочный материал в браслеты и оружие.

"Теперь, после открытия ученых, клад из Вильены выглядит несколько иначе: не только как шедевр доисторического ювелирного дела, но и как свидетельство того, что древние ремесленники работали с тем, что мы могли бы назвать переработанной звездной пылью", - подытожило издание.

