Человекообразные приматы, шимпанзе из испанского реабилитационного центра, проявили неожиданный интерес к кристаллам: они настолько их впечатлили, что шимпанзе даже отказывались возвращать "сокровища". Как пишет The New York Times, во время эксперимента ученые предложили шимпанзе кристаллы кварца, кальцита и других минералов. Реакция оказалась настолько бурной, что исследователям пришлось "выкупать" самый большой кристалл бананами и йогуртом. Часть меньших образцов вернуть так и не удалось.

Исследование в испанском центре реабилитации Rainfer Fundación Chimpatía недалеко от Мадрида, где живут спасенные шимпанзе, возглавил кристаллограф Хуан Мануэль Гарсия-Руис из Donostia International Physics Center. Результаты исследования опубликовали в Frontiers in Psychology.

В первом эксперименте во дворах установили два пьедестала. На одном разместили большой многогранный кристалл кварца высотой около 30 сантиметров, на другом – песчаник подобного размера. Эксперимент получил название "Монолит" – по аналогии с культовым объектом из фильма "2001: Космическая одиссея".

Реакция шимпанзе была мгновенной. В одном из вольеров животные неоднократно подходили к кристаллу, пока альфа-самка Мануэла не сорвала его с постамента. После этого минерал почти не исчезал из поля зрения группы, тогда как песчаник практически игнорировали.

На видео, которое обнародовали исследователи, можно увидеть, как 50-летний самец Иван носит кристалл с собой, лазает с ним и даже ел капусту, ловко перекладывая кристалл между руками и ногами.

В другом вольере эксперимент пришлось прекратить досрочно: шимпанзе по имени Сэнди сразу схватил оба предмета и отнес их в спальные помещения, куда смотрители обычно не заходят. Возвращение кварца превратилось в длительные "переговоры" с животными, что, по мнению исследователей, свидетельствует об особой ценности объекта для шимпанзе.

Во время второго эксперимента в саду разложили кучи гальки, среди которых спрятали небольшие кристаллы. Шимпанзе быстро отсортировали блестящие камушки, брали их в рот, рассматривали на свету и подносили к глазам.

Камеры, установленные впоследствии в спальных помещениях, зафиксировали, что Иван держал кристалл даже тогда, когда устраивался отдыхать в своем гнезде из сена. Часть мелких образцов исследователям так и не удалось найти.

Исследователи предположили, что животных привлекают прозрачность и форма кристаллов. В то же время, по словам Гарсии-Руиса, шимпанзе, вероятно, испытывали "что-то большее, чем просто любопытство".

Ученый высказывает гипотезу, что кристаллы – как "единственные евклидовые объекты в природе" – могли повлиять на развитие человеческой геометрии и абстрактного мышления. Археологические находки кварца свидетельствуют, что древние предки человека собирали такие камни еще 700 тысяч лет назад, хотя доказательств их практического использования не найдено.

Осторожные оценки экспертов

Внешние эксперты призывают не спешить с выводами. Археолог Майкл Хаслам из организации Historic Environment Scotland отметил, что хотя шимпанзе явно разделяют человеческое увлечение блестящими и прозрачными предметами, небольшая выборка и специфический опыт животных (все они были спасены из неволи) затрудняют обобщение результатов.

По его мнению, делать более широкие выводы о влиянии кристаллов на эволюцию человеческого мышления – преждевременно. Он также напомнил, что и другие животные, в частности беличьи птицы, демонстрируют интерес к блестящим объектам.

Сам Гарсия-Руис планирует провести подобные эксперименты с дикими шимпанзе, которые не имели контакта с человеческой культурой. По его убеждению, такие исследования могут дать еще более интересные результаты.

Значение человекообразных животных

Напомним, биолог Тим Коулсон из Оксфордского университета предположил: если исчезнут люди, главное место в экосистеме могут занять человекообразные обезьяны. В то же время ученый не считает их вероятными преемниками - приматы сильно зависят от прочных социальных связей, и это может помешать им адаптироваться к миру, который переживает драматические экологические изменения.

