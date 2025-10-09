Несмотря на доступность этих автомобилей, они могут иметь серьезные недостатки.

Арендованные автомобили подходят для многих случаев жизни. Однако каждый, кто когда-либо брал в аренду авто, знает, что стоит учитывать много факторов. Поэтому издание Slashgear назвало пять моделей автомобилей, которые не стоит арендовать.

Chevrolet Sparky

Этот автомобиль доступен по цене, имеет хорошую топливную экономичность и подходит по размеру для тех, кто ищет компактную машину для езды по городу, однако его компактность является самым большим недостатком этой модели.

"Конечно, вы не ожидаете, что такой маленький автомобиль будет просторным, но по сравнению с конкурентами, такими как Kia Rio и Hyundai Accent, Spark ощутимо теснее внутри. Двухдверная конструкция делает его ещё менее удобным, особенно если вы путешествуете с друзьями или багажом. Вы также не получите много места для багажа. Чтобы максимально использовать его, вам, возможно, придется сдвинуть передние сиденья вперед, чтобы правильно сложить задние, что оставит вам еще меньше места во время езды", - объяснили в материале.

Mitsubishi Mirage

Еще одним экономным автомобилем, которого стоит избегать в прокате, является Mitsubishi Mirage. Однако это авто имеет проблемы с ездой на больших скоростях из-за своего небольшого трехцилиндрового двигателя.

"Для сравнения: двигатель Chevy Spark развивает мощность 98 л.с., а двигатель Mirage - 78 л.с. Это на 20 л.с. меньше. Это значительная разница, которая становится очевидной при езде по шоссе. Разница заключается не только в скорости, но и в шуме и вибрации в салоне, когда вы нажимаете на педаль газа, чтобы Mirage ехал быстрее. Таким образом, хотя Mirage может быть хорошим выбором для езды по городу, он не подходит для шоссе или долгих поездок", - отметили в издании.

Nissan Versa

Этот автомобиль является компактным седаном, однако многие люди жалуются на его ускорение, ведь оно является медленным и рывковым.

"Но это неудивительно, учитывая, что Versa работает на пятиступенчатой механической или бесступенчатой автоматической коробке передач (CVT). Автомобили с CVT реагируют и ускоряются гораздо быстрее, чем автомобили с механической коробкой передач. Итак, все зависит от модели, доступной в автопрокате. Однако есть компактные автомобили, которые работают только с CVT, даже их базовые модели, такие как Toyota Corolla. Итак, вместо того, чтобы тратить время на выяснение, работает ли Versa, доступная для аренды, с CVT, вы можете просто выбрать Corolla, которая также доступна в автопрокатных компаниях", - посоветовали эксперты.

Jeep Compass

Его компактный размер, маневренность и внедорожные возможности делают это авто универсальным вариантом для аренды, однако известны случаи электрических неисправностей в Compass, вызывающие определенное беспокойство.

"Некоторые водители Compass жаловались на неисправность датчиков, что приводило к таким проблемам, как нестабильная работа круиз-контроля или включение стеклоочистителей без дождя. Такие технические неисправности, несомненно, снижают комфорт аренды автомобиля. Ведь этот опыт должен быть безстрессовым и беспроблемным. К счастью, в парках автопроката есть и другие SUV, которые могут гарантировать надежную езду", - заверили в Slashgear.

Chrysler Pacifica

Такое авто может быть разумным выбором, если вы арендуете его для семейного использования или групповых поездок. Он имеет просторный салон, хорошо едет и является экономным, однако это не самый надежный выбор в своем классе.

"Такие модели, как Toyota Sienna и Kia Carnival, опережают его как более надежные варианты, о которых меньше жалоб от тех, кто ими пользовался. Одной из распространенных жалоб на Pacifica является неисправность ее технической и информационно-развлекательной системы. Несколько водителей, которые садились за руль Pacifica, сообщали, что цифровой дисплей приборной панели за рулем и экран информационно-развлекательной системы иногда гаснут", - предупредили в материале.

Поэтому ездить на такой машине опасно, ведь вам придется полагаться на интуицию, когда именно нужно заправлять топливом или что может быть не так с машиной во время движения.

Другие советы автоэкспертов

Ранее эксперты рассказали, как сделать так, чтобы автомобиль мог проехать 800 000 км. В частности они советуют выбрать правильный автомобиль, ездить плавно, использовать высококачественный бензин и придерживаться строгого расписания технического обслуживания.

Также механик рассказал, как правильно прогревать автомобиль зимой. По его словам, большинству современных автомобилей потребуется всего "30 секунд, если не меньше".

