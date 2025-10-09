Среди новых гибридов наибольшим спросом пользуются Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross и Toyota Camry.

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV). Это на 30% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

Доля новых машин в общем количестве составила 52% (против 60% в прошлом году). Наибольшим спросом среди них пользовался компактный кроссовер Toyota RAV4.

ТОП-3 новых гибридов сентября:

Toyota RAV4 (280 ед.);

Toyota Yaris Cross (84 ед.);

Toyota Camry (77 ед.).

Если говорить об импортированных гибридах с пробегом, то здесь первенство также получила модель от Toyota, а именно - Toyota Prius.

ТОП-3 импортируемых гибридов с пробегом:

Toyota Prius (78 ед.);

Ford Escape (73 ед.);

Ford Fusion US (73 ед.).

Гибридные автомобили - что говорят специалисты

Ранее в издании Top Speed назвали аргументы в пользу приобретения подержанного гибрида вместо авто с двигателем внутреннего сгорания. По словам экспертов, гибриды экономичны, предлагают лучший баланс стоимости и комплектации, а также могут похвастаться высокими стандартами надежности. Среди других преимуществ - длительная гарантия на двигатель.

Напомним также, что в этом году эксперты определили пять лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. По их словам, покупателям в первую очередь стоит обратить внимание на Toyota Prius четвертого и пятого поколений. Это авто может похвастаться очень низким расходом топлива и практичным интерьером.

В то же время специалисты советуют воздержаться от покупки Lexus CT 200h (с 2011 по 2019 годы), ведь этот автомобиль является неоправданно дорогим.

