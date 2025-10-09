В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили более 2,6 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV). Это на 30% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".
Доля новых машин в общем количестве составила 52% (против 60% в прошлом году). Наибольшим спросом среди них пользовался компактный кроссовер Toyota RAV4.
ТОП-3 новых гибридов сентября:
- Toyota RAV4 (280 ед.);
- Toyota Yaris Cross (84 ед.);
- Toyota Camry (77 ед.).
Если говорить об импортированных гибридах с пробегом, то здесь первенство также получила модель от Toyota, а именно - Toyota Prius.
ТОП-3 импортируемых гибридов с пробегом:
- Toyota Prius (78 ед.);
- Ford Escape (73 ед.);
- Ford Fusion US (73 ед.).
Гибридные автомобили - что говорят специалисты
Ранее в издании Top Speed назвали аргументы в пользу приобретения подержанного гибрида вместо авто с двигателем внутреннего сгорания. По словам экспертов, гибриды экономичны, предлагают лучший баланс стоимости и комплектации, а также могут похвастаться высокими стандартами надежности. Среди других преимуществ - длительная гарантия на двигатель.
Напомним также, что в этом году эксперты определили пять лучших японских гибридных автомобилей с пробегом. По их словам, покупателям в первую очередь стоит обратить внимание на Toyota Prius четвертого и пятого поколений. Это авто может похвастаться очень низким расходом топлива и практичным интерьером.
В то же время специалисты советуют воздержаться от покупки Lexus CT 200h (с 2011 по 2019 годы), ведь этот автомобиль является неоправданно дорогим.