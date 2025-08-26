Быстро оживите поникший спатифиллум с помощью этих советов.

Спатифиллум - неприхотливое растение, но когда его листья обвисают, нужно действовать. Издание Better Homes & Gardens составило руководство, которое поможет вам понять причину и спасти цветок.

Почему у спатифиллума вянут листья - основные причины

Недостаток или избыток воды. Чаще всего растение вянет, когда ему не хватает влаги. Проверьте почву: если она сухая на глубине 2-3 см, полейте. Если влажная - возможно, причина в избытке воды, из-за которого корни задыхаются. Убедитесь, что дренаж работает, и дайте почве подсохнуть.

Гидрофобный грунт. Если вода сразу вытекает из горшка, а земля остаётся сухой, значит, грунт слишком пересох и не впитывает влагу. Поставьте горшок в раковину и медленно поливайте, пока почва не впитает достаточно воды.

Видео дня

Корневая гниль. Постоянно влажная почва может вызвать гниль. Осмотрите корни: здоровые - светлые и плотные, больные - тёмные, мягкие и имеют запах. Обрежьте гнилые участки и пересадите растение в свежий грунт.

Много света. Спатифиллум не любит прямые солнечные лучи. Если он стоит на солнце, переставьте его подальше от окна.

Недостаток питания. Если вы давно не пересаживали спатифиллум, почва могла истощиться. Это часто сопровождается пожелтением листьев. Пересадите растение в свежий грунт с удобрением.

Стресс после пересадки. Недавно пересаженный спатифиллум может поникнуть из-за повреждения корней. Это временное явление. Обеспечьте растению непрямой свет и умеренный полив.

Следуя этим простым шагам, вы быстро вернёте своему спатифиллуму здоровый вид.

