Как держать верхнюю часть кухонных шкафов в чистоте: секреты профессиональных клинеров

Уборка загрязнений с верхних шкафов можно отнести к самым сложным задачам на кухне.

Верхняя часть кухонных шкафчиков – это один из первых участков, который проверяют профессиональные клинеры во время уборки на кухне. Обычно там скапливается толстый слой жира и остатков масла, который трудно вымыть. Специалисты по уборке рассказали для сайта профессиональной советницы Марты Стюарт, как правильно обезжирить верхнюю часть кухонных шкафчиков, а также как предотвратить повторное накопление кулинарного жира.

Адриана Азиз из MaidForYou рассказала, что в домах, где регулярно готовят с большим количеством масла или жарят пищу, верхняя часть быстро пачкается.

"С накоплением жира мы постоянно сталкиваемся из-за открытых стилей приготовления пищи, повышенной влажности и частого использования масел и специй. Жир естественным образом поднимается во время приготовления пищи, особенно во время пассеровки, жарки или использования масла на сильном огне", – пояснил Оскар Мелендес, генеральный менеджер El Dorado Maroma.

Со временем микроскопические частицы масла оседают на плоских, недоступных поверхностях, таких как верхушки шкафов. Во влажных кухнях этот жир становится липким и притягивает пыль. Слои жира накапливаются месяцами, а иногда и годами, потому что на верхнюю часть кухонных шкафов мало кто заглядывает.

"Тщательная очистка этой зоны может быть огромной проблемой, если дом никогда раньше не убирался профессионально или житель никогда не тратил время на осмотр верхней части своих кухонных шкафчиков", – говорит Азиз.

Но существуют правильные методы и материалы для того, чтобы успешно и относительно легко обезжирить верхнюю часть кухонных шкафчиков.

Как обезжирить верхнюю часть кухонных шкафов

Алисия Соколовски, президент и соуправляющий директор AspenClean , рекомендует собрать следующие материалы, прежде чем приступить к уборке:

Лестница или прочный стул

Микрофибровые салфетки или мягкие тряпки

Мягкое средство для мытья посуды

Белый уксус

Пищевая сода

Бутылка с распылителем

Маленькая щетка для чистки или старая зубная щетка

Дополнительно: коммерческий раствор для обезжиривания и очистки

По желанию: цитрусовое масло

После этого снимите лишние предметы с верхних частей шкафов, положите полотенце или газету на столешницу, чтобы собрать капли, и положите ткань на пол, если нужно защитить и его. Наденьте перчатки, а при необходимости и защитные очки.

Пыль и паутину с шкафов можно собрать сухой тряпкой из микрофибры. Это предотвращает смешивание пыли с моющим раствором.

Раствор для чистки можно приготовить двумя способами: смешать средство для мытья посуды и теплую воду в бутылке с распылителем, или же смешать в равных пропорциях уксус и теплую воду. В смесь можно добавить несколько капель цитрусового масла, которое помогает растворить жир и оставляет свежий аромат. Также можно использовать магазинный раствор для обезжиривания.

Далее нанесите средство для очистки: распылите раствор непосредственно на поверхность и протрите салфеткой из микрофибры. Для удаления стойких пятен эксперты рекомендуют добавить пищевую соду, а также использовать небольшую зубную щетку или щетку для чистки углов и краев.

После промывки протрите верхнюю часть шкафа чистой влажной тканью из микрофибры, чтобы удалить мыло, уксус или любые остатки моющего средства.

Тщательно высушите столешницы шкафов чистым полотенцем, чтобы предотвратить появление полос и деформации от избыточной влаги.

Как предотвратить накопление жира на кухонных шкафчиках

Когда вы наконец убрали этот сложный участок кухни, его можно поддерживать в чистом состоянии. Для этого нужно постоянно использовать вытяжку во время приготовления пищи. Также поможет избежать лишнего жира спокойное приготовление пищи, без использования чрезмерного огня и разбрызганного масла.

Эксперты советуют использовать крышки для кастрюль и фильтры для брызг, чтобы улавливать масло, переносимое в воздухе, вместо того, чтобы позволять ему распространяться по кухне.

А размещение декоративных подносов или вкладышей на шкафах поможет сохранить поверхности чистыми. Их легче чистить, и они защищают поверхности от жира.

Чем вымыть плиту

Напомним, что поверхность плиты также одно из самых распространенных мест для скопления жировых загрязнений. Лучше всего протирать плиту после каждого приготовления пищи, избегая накопления слоев грязи. Но если накопления пятен не удалось избежать и вы не хотели бы использовать химические средства, то отмыть плиту поможет тот же уксус и сода.

